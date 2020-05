Das Uhu-Pärchen, das im vergangenen Jahr in der Burgruine in Königstein gebrütet hat, ist wieder zurück. Und auch in Groß-Gerau wird gebrütet: Wanderfalken haben ein Nest in der evangelischen Stadtkirche bezogen.

Im vergangenen Frühjahr haben sie manchem Hessen Freude bereitet – die Uhu-Eltern "Charlotte" und "Leopold" mit ihren Jungen in der Burg Königstein im Taunus. Über einen Livestream konnten man mitverfolgen, wie die Küken schlüpften, fliegen lernten und schließlich flügge wurden.

Jetzt wird das Nest in der Burg wieder genutzt: Das Uhu-Pärchen ist zurückgekommen und hat sich in derselben Mauernische der Burgruine niedergelassen.

Sturz-Drama im Uhu-Nest

Am Oster-Wochenende spielte sich dort Trauriges ab: In der Nacht zum Ostermontag sind zwei Küken während des Fressens aus dem Nest gefallen. Während das kleinste Junge den Sturz aus acht Metern Höhe nicht überlebt hat, wurde das zweite zunächst wieder ins Nest gesetzt. Nach einem erneuten Sturz brachte Falkner Christian Wick es in eine Tierklinik in Gießen.

So geht es dem Jungen jetzt

"Quacks, dem kleinen Bruchpiloten", wie Zuschauer des Uhu-Livestreams ihn getauft haben, ging es nach seinem Sturz den Umständen entsprechend gut, erzählte Falkner Christian im Gespräch mit hr3. "Wer zweimal aus fast acht Metern fällt, dem tut einiges weh. Es ist nichts gebrochen. Innere Verletzungen sind nicht ganz ausgeschlossen, aber augenscheinlich ist soweit alles gut", gab er Entwarnung.

Mit Kaninchen, Mäusen, Ratte, Eintagsküken und auch Vitaminen hat Christian den Kleinen nun wieder aufgepäppelt. Und das ziemlich erfolgreich: Wer zuletzt in den Uhu-Stream geschaut hat, wird festgestellt haben, dass wieder zwei Küken im Nest sitzen – Quacks ist zurück.

Über den Uhu-Livestream das Treiben im Nest mitverfolgen

Wanderfalken in Groß-Gerau

Wer nicht genug bekommt von der Nest-Guckerei, wird sich darüber freuen: In Groß-Gerau brütet das Wanderfalken-Paar "Karl-Heinz" und "Helga" im Turm der evangelischen Stadtkirche – und eine Webcam erlaubt exklusive Einblicke in das Nest 35 Meter über der Stadt. Weitere Tier-Livestreams finden Sie hier:

