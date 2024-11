Weihnachtsmärkte in Hessen öffnen bald ihre Pforten

Ob Glühwein, Kunsthandwerk oder der Duft von heißen Maronen: Es wird wieder weihnachtlich! Wir stellen Ihnen 15 Weihnachtsmärkte aus ganz Hessen vor.

Veröffentlicht am 16.11.24 um 14:24 Uhr

Stimmungsvoll die Vorweihnachtszeit begehen - das ist in Hessen an vielen Orten möglich.

Weihnachtsmärkte 2024 in Nordhessen

Weihnachtsmarkt und Advent in den Höfen in Fritzlar

Die Fritzlarer Höfe und Scheunen bieten die Kulisse für den "Fritzlarer Advent in den Höfen". Bild © Peter Zerhau

Die Fritzlarer Altstadt erstrahlt während der Adventszeit in besonderem Glanz, wenn die Straßenzüge geschmückt sind und hunderte von Lichtern die Giebel der Fachwerkhäuser erhellen. Sie bieten am zweiten Adventswochenende die Kulisse für den Weihnachtsmarkt und am dritten Adventswochenende für die beliebte Veranstaltung Advent in den Höfen, bei der zahlreiche Höfe und Scheunen für Musik, Kunsthandwerk und Essen geöffnet haben.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: Weihnachtsmarkt 6. bis 8. Dezember, Freitag von 13 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 21 Uhr, Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Advent in den Höfen 14. und 15. Dezember, Samstag 12 bis 21 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr

Ort: Marktplatz, Zwischen den Krämen, vor dem Rathaus und in der Kasseler Straße, 34560 Fritzlar

Informationen/ Programm: www.stadtmarketing-fritzlar.de Ende der weiteren Informationen

Märchenweihnachtsmarkt Kassel

Zum Kasseler Weihnachtsmarkt gehört immer auch ein Märchenwald. Bild © picture-alliance/dpa

"Sterntaler" lautet das diesjährige Motto des Kasseler Märchenweihnachtsmarkts, wenn sich die Kasseler City in ein funkelndes Lichtermeer verwandelt. Ein lauschiger Märchenwald, die weltgrößte Märchenpyramide und eine "Märchenrutsche" gehören zu den Attraktionen. Dazu fliegt täglich um 16.30 und 19 Uhr der Weihnachtsmann in seinem Rentierschlitten über den Markt.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember, täglich 11 bis 20 Uhr, Gastronomiestände bis 22 Uhr. Geschlossen vom 24. bis 26. Dezember

Ort: Zwischen Königs- und Friedrichsplatz, 34117 Kassel

Informationen/ Programm: www.weihnachtsmarkt-kassel.de Ende der weiteren Informationen

Kunsthandwerk bei Kaufunger Stiftsweihnacht

Bezaubernder Weihnachtsmarkt vor der Stiftskirche in Kaufungen. Bild © Thomas Meth

Kunsthandwerker aus ganz Deutschland reisen nach Kaufungen, um ihre selbst hergestellten Produkte zu präsentieren. Das gastronomische Angebot, wie die beliebte Wildsuppe, stammt aus der Region und die Stiftskirche bildet die ideale Kulisse für vorweihnachtliche Stimmung. Trotz seiner rund 70 Stände ist der Markt nach Angaben der Stadt "familiär und überschaubar".

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 13. bis 15. Dezember, Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 12 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Ort: Rund um die Stiftskirche, 34260 Kaufungen. Bitte nutzen Sie die Tram 4, die zur Stiftsweihnacht bis Oberkaufungen Mitte fährt. Von dort gibt es einen kostenlosen Shuttlebus zum Marktgelände.

Informationen/ Programm: www.foerderverein-stiftskirche.de Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmärkte 2024 in Osthessen

Weihnachtsmarkt in der Barockstadt Fulda

Büdchenzauber beim Weihnachtsmarkt in Fulda. Bild © picture-alliance/dpa

Rund um die spektakuläre Pyramide mit lebensgroßen Nussknackern reiht sich in der Fuldaer Innenstadt Knusperhäuschen an Knusperhäuschen. Zu den besonderen Attraktionen zählen das mittelalterliche Weihnachtsdorf, das Kinderweihnachtsland sowie Hüttenzauber und Winterwald.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 24. November bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr. Am Totensonntag, 26. November geschlossen.

Ort: Innenstadt: Universitätsplatz, Borgiasplatz, Jesuitenplatz, Unterm Heilig Kreuz, Friedrichstraße, Buttermarkt, 36037 Fulda

Informationen/ Programm: www.weihnachtsmarkt-in-fulda.de Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmarkt der Träume in Bad Hersfeld mit Kunsteisbahn

Mit Schnee ist es in Bad Hersfeld besonders hübsch. Bild © Stadt Bad Hersfeld

In der historischen Altstadt von Bad Hersfeld erstrecken sich die Marktstände mit ihren weihnachtlichen Angeboten wie klassischen Weihnachtsständen und einem begehbaren Märchenwald. Am ersten Adventswochenende findet ein Kunsthandwerkermarkt auf dem Linggplatz statt. Am dritten Adventswochenende folgt das Adventsschmieden. Der Weihnachtsmarkt wird traditionell ab dem 27. Dezember als Wintermarkt verlängert.

Besonderes Highlight auf dem Linggplatz ist eine Kunsteisbahn für Schlittschuhläufer und Schlittschuhläuferinnen.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember. Stiftsbezirk So - Do: 12 bis 21 Uhr, Fr - Sa: 12 bis 22 Uhr, Linggplatz am 30. November und 1.Dezember Adventsmarkt mit Kunsthandwerk aus der Region sowie 14. und 15. Dezember mittelalterliches Adventsschmieden, beides 12 bis 20 Uhr

Ort: Stiftsbezirk und Linggplatz, 36251 Bad Hersfeld

Information und Programm: www.badhersfeld.tourismus.de Ende der weiteren Informationen

Burgenweihnacht mit der weltgrößten Adventskerze in Schlitz

Die weltgrößte Kerze ist weit über Hessen hinaus berühmt. Bild © B. Diehl, Schlitz

Ein besonderes Highlight ist die 42 Meter hohe Kerze in Schlitz, die es schon ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft hat. Besucher können den rot verhüllten Burgturm hinauffahren und in der Innenstadt den Weihnachtsmarkt mit seinen vielen Buden, der Live-Musik und Kinderprogramm überblicken.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: An den Adventswochenenden: Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr, am 6. Dezember Glühweinabend von 16 bis 22 Uhr.

Ort: Innenstadt, Marktplatz, 36110 Schlitz

Informationen/ Programm: www.schlitz.de Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmärkte 2024 in Mittelhessen

Gießener Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk-Pop-Up

Die drei "Schwätzer" in der Gießener Innenstadt verlassen auch während des Weihnachtsmarktes nicht ihren angestammten Platz. Bild © Stadtmarketing Gießen

Zahlreiche Glühwein- und Marktstände sorgen für besinnliche Stimmung in Gießen und an Kunsthandwerksständen können Besucherinnen und Besucher nach schönen Geschenken stöbern.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember, Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 13 bis 21 Uhr. Geschlossen vom 24. bis 26. Dezember. Pop-Up Weihnachtsmarkt in der Katharinengasse vom 29. November bis 8. Dezember.

Ort: Seltersweg, Plockstraße, Neuenweg, Katharinengasse, Kirchenplatz, Brandplatz, 35390 Gießen

Informationen/ Programm: giessen-entdecken.de Ende der weiteren Informationen

Eisbahn, Iglu und Adventsdorf in Wetzlar

Der Wetzlarer Domplatz ist mit seinem Weihnachtsmarkt ein beliebter Treffpunkt. Bild © Peter-Jörg Albrecht/ Stadtmarketing Wetzlar

Wetzlar bietet einen besonderen Rahmen beim weihnachtlichen Shoppen und Schlendern in der Goethestadt: Ob am Domplatz mit Eisbahn oder im Adventsdorf am Schillerplatz - es wird für viele Geschmäcker etwas geboten. Im Adventsdorf gibt es eine Neuheit: Dort kann man sich für ein paar Stunden Plätze in einem Iglu reservieren.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 28. November bis 29. Dezember. Täglich von 11.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Am 24. und 25. Dezember geschlossen.

Ort: Eisenmarkt, Schillerplatz und Domplatz, 35576/35578 Wetzlar

Informationen und Programm: www.wetzlar.de Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmarkt in Marburg

Im Winter ist die Marburger Innenstadt mit ihren Weihnachtsmarktattraktionen besonders sehenswert. Bild © Stadtmarketing Marburg

Der Weihnachtsmarkt rund um die Elisabethkirche und der Adventsmarkt auf dem historischen Marktplatz ziehen jedes Jahr viele Besucher aus der Region in die hübsche Altstadt. Neben vielen Büdchen und Ständen in den festlich geschmückten Gassen gibt es einen Weihnachtswichtelwald und eine Krippenausstellung im Rathaus.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 28. November bis 24. Dezember. Täglich von 11 Uhr bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 20 Uhr. Am 29. November Marburg by Night von 12 bis 20 Uhr.

Ort: Firmaneiplatz (an der Elisabethkirche) und Marktplatz, 35037 Marburg

Informationen und Programm: www.marburg.de Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmärkte 2024 im Rhein-Main-Gebiet

Groß, rosa oder hoch oben: Frankfurter Weihnachtsmärkte

Der Frankfurter Weihnachtsbaum wird jedes Jahr liebevoll von den Frankfurtern verspottet. Und doch möchten sie ihn nicht missen. Bild © picture-alliance/dpa

Der Weihnachtsmarkt in Frankfurt zählt zu den besucherstärksten in Deutschland und lockt mit vielen Angeboten und Attraktionen. Auch der riesige Weihnachtsbaum ist einer der größten in Hessen. Der Markt erstreckt sich vom Roßmarkt über die Zeil hinunter zum Römerberg und dem Main.

Auf dem Friedrich-Stoltze-Platz steigt ab dem 22. November der Weihnachtsmarkt Rosa Weihnacht, der insbesondere aber nicht nur die LGBTQ+ Community willkommen heißt. Schon ab 9. November kann man den City Christmas Market, den höchsten Weihnachtsmarkt der Stadt, besuchen. Er befindet sich auf dem Dach des Parkhauses Konstablerwache.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt: 25. November bis 22. Dezember, Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 21 Uhr.

Ort: Römerberg, Paulsplatz, Mainkai, Hauptwache, Friedrich-Stolze-Platz, Roßmarkt, 60311 Frankfurt am Main

Informationen/ Programm: www.visitfrankfurt.travel

Öffnungszeiten City Christmas Market: Vom 8. November bis zum 22. Dezember, montags bis freitags von 16 bis 23 Uhr, samstags von 14 bis 23 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Geschlossen am 17. und 24. November.

Ort: Der Zugang befindet sich am Carl-Theodor-Reiffenstein-Platz, von Parkdeck 5 führt eine Treppe nach oben. Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmarkt der Nationen in Rüdesheim

Rüdesheim ist so etwas wie die heimliche Weihnachtsmarkt-Hauptstadt Hessens. Bild © www.weihnachtsmarkt-der-nationen.de

Über 20 Nationen aus vier Kontinenten bieten in den beschaulichen Gassen von Rüdesheim Waren und Spezialitäten an. Zum Programm gehören auch Glühweinwanderungen, Seilbahnfahrten und Adventsrundfahrten mit der Fähre.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt: 21. November bis 23. Dezember, Montag bis Donnerstag und sonntags von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr.

Ort: Innenstadtbereich zwischen Drosselgasse und Marktstraße, 65385 Rüdesheim

Informationen/ Programm: www.ruedesheimer-weihnachtsmarkt.de Ende der weiteren Informationen

Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden

Der Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden bezaubert mit seinen illuminierten Lilien. Bild © picture-alliance/dpa

Vier große, mit Lilien beleuchtete Eingangstore bilden den festlichen Rahmen rund um den von 17 großen Lilien illuminierten Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden. Daneben laden Riesenrad und Winterstubb auf dem Mauritiusplatz sowie der Kindersternschnuppenmarkt auf dem Luisenplatz bis zum 12. Januar ein.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Sternschnuppenmarkt: 26. November bis 23. Dezember. Montag bis Donnerstag von 10.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 10.30 bis 21.30 Uhr, sonntags von 12 bis 21 Uhr

Ort: Schlossplatz, Mauritiusplatz, Luisenplatz, 65183 Wiesbaden

Öffnungszeiten Kindersternschnuppenmarkt: 26. November bis 12. Januar. Montag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr bleibt der Kindersternschnuppenmarkt geschlossen.

Informationen/ Programm: www.wiesbaden.de Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmärkte 2024 in Südhessen

Erbacher Schlossweihnacht in historischer Umgebung

Die Erbacher hoffen wieder auf fröhlich-besinnliche Besucherscharen Bild © Stadt Erbach

Den klassischen Wochenend-Glühwein gibt es für alle Freunde und Freundinnen von besinnlichen Volksfesten in Erbach (Odenwald). Die Schlossweihnacht findet ausschließlich an den Adventswochenenden statt. Los geht es immer freitags um 15 Uhr, sonntags ist dann um 20 Uhr Feierabend. Neben den zahlreichen Ständen gibt es laut der Veranstalter auch ein buntes Musikprogramm, auch die Jüngeren müssen sich dank Kindertheater und Vorlese-Omas nicht langweilen.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: an den Adventswochenenden: freitags 15 - 20 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 20 Uhr

Ort: Marktplatz, Städel und Schlosshof, 64711 Erbach

Informationen/ Programm: www.erbach.de Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmarkt in Darmstadt mit internationalem Flair

Die Stände auf dem Weihnachtsmarkt in Darmstadt kommen bis aus der Schweiz und Ungarn. Bild © Darmstadt Marketing/Rüdiger Dunker

Der Darmstädter Weihnachtsmarkt öffnet bereits am 18. November seine Tore. Zu den Hightlights zählen auch in diesem Jahr die Stände aus den Partnerstädten Saanen (Schweiz), Liepaja (Lettland) und Gyönk (Ungarn). Weihnachtsmarktbühne und Kulturkiste bieten Programme für Jung und Alt, es gibt adventliche Stadtrundgänge und die Glühweinprinzessin schaut natürlich auch dieses Mal vorbei.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 18. November bis 23. Dezember: Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr. Am 24. November ist der Weihnachtsmarkt wegen des Totensonntags geschlossen.

Ort: Marktplatz, Luisenplatz und Ludwigsplatz, 64283 Darmstadt

Informationen/ Programm: www.darmstadt-tourismus.de Ende der weiteren Informationen

Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt in Michelstadt

Der Weihnachtsmarkt im hübschen Michelstadt im Odenwald ist besonders attraktiv. Bild © picture-alliance/dpa

Der Markt rund um das historische Rathaus in Michelstadt (Odenwald) besticht durch sein einheitliches Konzept. Die gut 100 Holzbuden sind festlich geschmückt, in der ganzen Stadt hängen Tannenzweige und Lichterketten. Lebensgroße Holzfiguren sind auf dem ganzen Markt verteilt und dienen teilweise als Wegweiser.