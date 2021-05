Briefmarken sammeln kann jeder! Diese drei Hessen haben sehr ausgefallene Hobbys und teilen ihre Leidenschaft mit anderen Menschen im Netz.

Videobeitrag Video zum hr-fernsehen.de Video Jasmin Rose ist "Plantfluencerin" [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

24 Stunden die Wand oder den Fernseher anstarren, tagein, tagaus die gleiche Leier nach mittlerweile einem Jahr Pandemie. Nur logisch, dass da Langeweile aufkommt, und die will bekämpft werden. Da sind kreative Hobbys gefragt. Das Motto: Hauptsache, es macht Spaß und entspannt. Und wenn man dann seine Leidenschaft noch mit Gleichgesinnten in den sozialen Netzwerken teilen kann? Umso besser. Drei Menschen aus Hessen berichten.

"Lego ist mein Yoga" - Christoph Lottermann

"A teacher with a passion for bricks" - ein Lehrer mit Leidenschaft für Steine - so beschreibt sich Christoph Lottermann auf seinem Instagram-Account . Der 41-Jährige aus der Nähe von Darmstadt hat gut 1.500 Follower und ist den bunten Steinen verfallen. Angefangen hat das lange vor der Pandemie, im Jahr 2008. Da hat Lottermann seine Examensarbeit über Star Wars geschrieben - und sich zur Belohnung ein bisschen passendes Lego-Set gekauft. Zur Ablenkung.

Christoph Lottermann mit "seinem" Lego-Ich und seinem Hund. Bild © der_legoist

Danach folgt eine lange Pause bis 2017. Lottermanns Hund wird krank und muss operiert werden. Eine schwere Zeit. Der Lehrer sucht Ablenkung und findet sie erneut beim Bauen. Kurz darauf beginnt er, seine bunten Werke auf Instagram zu veröffentlichen. Seine Motive habe er stets im Kopf, sagt Lottermann. Dann packe er Steine, Kamera und Klebestreifen zum Fixieren in eine große Lego-Dose und suche eine geeignete Location für das Foto. Auch auf Klassenfahrten.

"Teaching in 2020 was like..." Bild © der_legoist

"Ganz witzig" - das sei der Kommentar seiner Schülerinnen und Schüler zum außergewöhnlichen Hobby. Das Interesse an seinem Hobby habe er auch schon im Unterricht genutzt und mit einer 7. Klasse Gedichte aus Lego nachstellen lassen. Die Ergebnisse hat er gefilmt und auf Youtube veröffentlicht.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Der Lehrer fotografiert seine Lego-Männchen in seiner Heimat - auf dem Heinerfest, auf einem Feld in Mühltal (Darmstadt-Dieburg) oder im Klassenzimmer seiner Schule in Darmstadt. Bei kniffligen Motiven bekommet er Unterstützung von seiner Freundin. Sie habe ihn als Lego-Freak kennengelernt und versorge ihn mit Material aus ihrem Nähfundus, so Lottermann. So kann es schon mal vorkommen, dass sie für ein besonders kniffliges Motiv kleine Schwämmchen zurechtschneidet und mit Farbe betupft. Alles für die kleine, große Lego-Show.

Auf dem Heinerfest in Darmstadt. Bild © der_legoist

Seit der Corona-Pandemie verbringe er mehr Zeit mit seinem Hobby, berichtet Lottermann. Der Stress sei durch Homeschooling ein anderer geworden, er nehme sich seine Auszeiten jetzt bewusster: Lego sei für ihn wie Yoga.

"Ich gebe meinen Pflanzen Komplimente" - Jasmin Rose

Jasmin Rose aus Hattersheim (Main-Taunus) bezeichnet sich selbst als proud plantmom – als stolze Pflanzenmutter. Ursprünglich wollte sie nur ihre neue Wohnung mit ein bisschen frischem Grün dekorieren. Das ist etwas aus dem Ruder gelaufen. "Es hat angefangen und nicht mehr aufgehört", erinnert sich Rose und lacht. Mehr als 100 Pflanzen beherbergt die 22-Jährige mittlerweile in ihrer Wohnung.

Pflanzen statt Deko: Jasmin Rose in ihrer Wohnung. Bild © houseplant.parent

Aus Langeweile im Corona-Lockdown habe sie vor etwa einem Jahr begonnen, Fotos von ihren Pflanzen bei Instagram hochzuladen . Dadurch sei ihre Leidenschaft noch gewachsen. Regelmäßig fotografiere sie ihre Schätze, kleine in der ausgestreckten Hand, größere auf einem Holztisch. "Bei großen Pflanzen kriege ich sonst einen Zitterarm", erklärt Rose.

Kleine Pflanzen fotografiert Rose in der Hand, für größere muss ein Holztisch her. Bild © houseplant.parent

Speziellere Pflanzen bekomme sie über Kleinanzeigenportale von Privatleuten oder aus einer Raritätengärtnerei um die Ecke. Und auch in der Instagram-Community werde mit Pflanzen gehandelt. Hier bekomme sie immer mal einen Ableger - für Geld, aber auch im Tausch gegen andere kleine Pflänzchen.

Insgesamt fünf Stunden pro Woche investiert Rose in die Pflege ihrer Gewächse - da ist der Aufwand für die Instagram-Fotos noch nicht einberechnet. Auf die Frage, ob auch sie mit ihrem Pflanzen spreche, muss Rose lachen und gesteht: "Ich führe keine Gespräche, aber neue Blätter und einen Wachstumsschub belohne ich mit Komplimenten."

Videobeitrag Video zum hr-fernsehen.de Video Jasmin Rose ist "Plantfluencerin" [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

"Meine Modelle werden zum Mitnehmen einfach eingetuppert" - Martin Welke

Martin Welker aus Rauschenberg (Marburg-Biedenkopf) ist Straßenwärter bei der Verkehrsbehörde Hessen mobil. In seinem Fall kann man wirklich davon sprechen, dass Leidenschaft und Beruf sehr nah beieinander liegen. Schon als Kind habe er mit seinem Vater an einer Modelleisenbahn gebaut, erinnert er sich. 2010 habe er dann bei Hessen Mobil seine Ausbildung begonnen und aus Langeweile das erste Modell gebaut: einen Unimog, den er auch an der Arbeit gefahren sei.

Kommunale Modelle sind die Leidenschaft von Martin Welker aus Rauschenberg. Bild © Privat

Aus dem Unimog sind mittlerweile mehr als 300 Modelle geworden, dazu eine Straßenmeisterei und eine kleine Autobahnmeisterei. Sein Modellbauzimmer platze aus allen Nähten, berichtet Welker und lacht. Kurzerhand habe er diverse Modelle beim Vater und bei der Oma gelagert.

Klein und groß: Welkers Modell und der große Bruder bei der Schneepflug-WM in Gudensberg 2019. Bild © welkermodellbau

Besonders beeindruckend sind Welkers Fotos mit Modellen im Maßstab 1:87 und ihren großen Vorbildern. Hier achtet Welker auf Detailgenauigkeit: "Hat das Fahrzeug Euro5- oder Euro6-Norm, stimmt die Beklebung?" Von seinem Arbeitgeber hat er die Erlaubnis, Logos und Bilder der Originalfahrzeuge zu nutzen, in der internen Mitarbeiterzeitschrift wurde er schon porträtiert.

Für seinen Arbeitstag packe er von Zeit zu Zeit passende Modelle ein - in einer Tupperdose, damit nichts kaputt gehe. Dann werde eine passende Location gesucht, fotografiert und das Foto bei Instagram hochgeladen. Über das Netzwerk knüpft er auch Kontakte zu anderen Modellbau-Fans.

Einsatzort Autobahn: Die Modelle packt Welker für den Transport in Brotdosen. Bild © welkermodellbau

Für Nachwuchs ist übrigens schon gesorgt: Welke ist Vater von vier Jahre alten Zwillingen. Die Jungs seien zwar noch zu klein für die filigrane Arbeit, dürften sich aber schon mal am Lego versuchen. Das Bauen und Zugucken habe offenbar eine beruhigende Wirkung, erzählt Welker: "So brav wie im Modellbauzimmer sind sie nirgends."

Sendung: hr4, 01.05.2021, 09.15 Uhr