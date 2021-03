Am ersten Öffnungstag nach dem Lockdown strömen die Hessen in den Opel-Zoo. Die Frankfurter Kollegen und andere Tierparks stehen in den Startlöchern.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Der Opel-Zoo öffnet wieder [Audioseite] Audio Bild © Opel Zoo Ende des Audiobeitrags

Die Zoos dürfen seit Woche wieder öffnen - für Kinder und ihre Eltern eine lang ersehnte Abwechslung in der Lockdown-Langeweile. Wie sehr diese Ablenkung offenbar nötig war, zeigte der Ansturm auf den Opel-Zoo in Kronberg (Hochtaunus) am Montag.



Der Andrang war groß am Montag. Sehr groß. Bereits am Morgen bildeten sich lange Schlangen vor der Kasse. "Wir sind für den Rest des Tages ausverkauft", teilte eine Sprecherin des Zoos am Montagvormittag mit. "Auch am kommenden Wochenende gibt es nur noch vereinzelt Karten für die 9-Uhr-Slots."

Über ein Online-Ticketsystem konnten die Besucher ihre Karten für den Zoobesuch kaufen. Angeboten wurden drei Zeitfenster, zu denen jeweils 500 Menschen auf das Gelände dürfen, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. "Wir haben die Anzahl der Tickets auf 500 beschränkt, weil sie ja auch alle an der Kasse vorbei müssen, das ist so ein bisschen das Nadelöhr", sagte die Sprecherin. Man wolle den Menschen ein sicheres Ausflugsziel bieten. Der Opel-Zoo hat die Terminvergabe zunächst für die kommenden zwei Wochen freigeschaltet.

"Abstand halten" bleibt die Devise im Opel-Zoo Bild © picture-alliance/dpa

Geöffnet sind alle Anlagen und die Tierhäuser, wenn sich die Tiere nicht auf den Außengehegen aufhalten. Geschlossen bleiben Spielplätze und der Streichelzoo, weil der Zoo dort die Einhaltung der Abstandsregeln nicht überwachen kann. Auch das beliebte Kamel-Reiten ist nicht möglich. Das Zoo-Restaurant bleibt zu, die Kioske wollen Essen zum Mitnehmen anbieten.

Der Darmstädter Zoo öffnete ebenfalls am Montag seinen Außenbereich. Der Spielplatz und der Zooshop blieben geschlossen. Tickets müssen auch hier vorab online auf der Webseite gekauft werden. Es besteht Maskenpflicht.

Der Tierpark Herborn (Lahn-Dill) öffnet am Monat nach vier Monaten erzwungener Pause wieder seine Außenbereiche. Anmeldung und vorgeschriebener Vorab-Ticketkauf über die Homepage.

Der Hanauer Wildpark Alte Fasanerie von Hessen Forst öffnet ab Mittwoch, 10. März, für Teilnehmer an Führungen. Davon gibt es täglich zwei. Jede dauert zwei Stunden. Man muss sich dafür per E-Mail mit Namen, Adresse und Rufnummer anmelden.

Die Wölfe in Hanau können demnächst eingeladene Gäste empfangen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Ähnliches plant der Tiergarten Weilburg, der ebenfalls zu Hessen Forst gehört und auch am 10. März wieder aufmachen will. Die Terminvergabe soll dann über die Homepage stattfinden.

Die Betreiber der Vogelburg Weilrod (Hochtaunus) sind optimistisch, dass sie zum geplanten Frühjahr-Starttermin am 15. März öffnen können.

Zoo Frankfurt öffnet in der Light-Version

Im Frankfurter Zoo geht es am Mittwoch (10. März) wieder los. Die Anzahl der Besucher ist begrenzt, Tickets müssen vorher online gebucht werden. Außerdem gilt auf dem gesamten Gelände die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. Einige der Häuser, darunter der Katzendschungel, das Menschenaffenhaus, das Nashornhaus und die Vogelhallen, bleiben vorerst geschlossen. Pro Tag stehen zwei Zeitfenster für insgesamt 400 Besucher zur Auswahl.

"Einzelne Kontakte nachverfolgen bei einer 132 Hektar großen Anlage - wie soll das funktionieren", fragt Uwe Pietsch, Betriebsleiter des Tierparks Sababurg. An einem Frühlingswochenende kämen mitunter bis zu 5.000 Menschen in den Park im Reinhardswald. Die neuen Öffnungsauflagen hält er deshalb für kaum umsetzbar. Anfang der kommenden Woche wird er mit dem zuständigen Landratsamt beraten, ob und wie eine Öffnung auch angesichts der steigenden Inzidenzen möglich ist.

Noch sind die Rentiere im Tierpark Sababurg fast unter sich. Bild © hr

Auch in Willingen (Waldeck-Frankenberg) sieht man zur Zeit mehr Risiken als Chancen: Der Aufwand für reservierte Tickets sei zu groß, und man befürchte, dass viele Besucher ohne Anmeldung kommen, die dann weggeschickt werden müssten, sagt ein Sprecher. Die Betreiber des Wild- und Freizeitparks wollen die nächste Entscheidungsrunde von Bundesregierung und Ländern am 22. März abwarten.

Sendung: hr4, 05.03.2021, 17.30 Uhr