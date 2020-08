1.000 Menschen bei Nachttanzdemo in Gießen

Rund eintausend Menschen haben am Samstag in Gießen an einer Nachttanzdemo teilgenommen.

Wegen der Corona-Bestimmungen gab es diesmal keinen Demonstrationszug durch die Innenstadt. Die Veranstaltung, die unter dem Motto "Maskenball statt Totentanz" stand, wurde hingegen auf mehrere Standorte verteilt und verlief laut Polizei friedlich.