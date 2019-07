Mehr als 10.000 Menschen demonstrierten am Samstag in Kassel gegen Rechts.

Mehr als 10.000 Menschen demonstrierten am Samstag in Kassel gegen Rechts. Bild © picture-alliance/dpa

Mehr als 10.000 Menschen sind in Kassel zu Protesten gegen einen Aufzug von Rechtsextremen auf die Straße gegangen. Auf der Gegenseite kam nur eine kleine Gruppe von Neonazis zusammen.

Weniger als zwei Monate nach dem Mord an Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke ist es in der nordhessischen Stadt zu einem Aufzug Rechtsextremer gekommen. Die Kleinstpartei "Die Rechte" hatte zu einer Demonstration aufgerufen. Ein Bündnis gegen Rechts reagierte darauf mit zahlreichen Gegenveranstaltungen.

An einem Protestmarsch am Vormittag sowie an weiteren Veranstaltungen im Laufe des Tages beteiligten sich nach Angaben der Polizei mehr als 10.000 Menschen. Die Proteste sind bislang friedlich. Am Hauptbahnhof wurden zwei Menschen in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Polizei hatten sie gegen das Waffengesetz verstoßen.

Demo der Rechten startete mit Verzögerung

Die Demonstration der Rechtsextremen startete, mutmaßlich wegen umfangreicher Kontrollen der Polizei, mit rund zwei Stunden Verspätung auf ihren Protestzug. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich etwa 120 Menschen an der Demonstration unter dem Motto "Gegen Pressehetze, Verleumdung und Maulkorbfantasien".

Mit mehrstündiger Verspätung starteten die rechten Teilnehmer ihren Weg durch Kassel. Bild © hr

Die meisten Teilnehmer waren aus Nordrhein-Westfalen angereist, aber auch aus Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern. Bei ihrem Protestzug wurden die Rechten eng von der Polizei begleitet, um Zusammenstöße mit Gegendemonstranten zu verhindern. Zwischenfälle wurden bislang nicht bekannt. Noch bei der Anreise wurde nach Polizeiangaben ein Teilnehmer festgenommen. Der Grund: Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die Polizei will die Demonstrationszüge streng voneinander trennen. Bild © Anna Schlieter/hr

Die Hauptkundgebung der Gegendemonstranten sollte ursprünglich auf dem gleichen Platz stattfinden wie die der Rechtsextremen. Nach Auflagen durch die Stadt musste der rechtsextreme Aufzug dann jedoch außerhalb der Innenstadt stattfinden, jeweils auf verschiedenen Flussseiten der Fulda. Nur eine Brücke verbindet die beiden Areale. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Stadt, um die verschiedenen Gruppen voneinander getrennt zu halten.

Einschränkungen beim ÖPNV

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) kündigte für den Samstag Einschränkungen und Fahrtausfälle auf allen Linien der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KGV) an. Regionalbusse seien voraussichtlich nur zwischen dem Stadtrand und den Zielen im Umland unterwegs.

Die Bahnen in der Kasseler Innenstadt stehen still. Bild © Volker Siefert

Die Regiotrams 1, 4 und 5 fahren nur zwischen Hauptbahnhof und Hofgeismar-Hümme, Wolfhagen/Zierenberg und Melsungen. Die Strecken zwischen Hauptbahnhof und Holländische Straße bzw. Auestadion werden nicht bedient. Das NVV-Kundenzentrum in der Kurfürsten-Galerie bleibt geschlossen.

Dass die Bahnen in der Innenstadt nicht fahren, hat technische Gründe. Sollten Wasserwerfer zum Einsatz kommen, müssten die Oberleitungen vom Netz sein, erläuterte ein Sprecher der Stadt. Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe stünden jedoch bereit, um den Betrieb zeitnah wieder aufzunehmen.

Innenstadt meiden

Zudem ist mit Straßensperrungen zu rechnen. Die Polizei rät allen, die nicht direkt in die Innenstadt wollen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Walter Lübcke (CDU) war am 2. Juni vor seinem Haus in Wolfhagen im Landkreis Kassel erschossen worden. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Der 45-jährige Stephan Ernst hatte die Tat zunächst gestanden und später sein Geständnis widerrufen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

