Arthur L. Horwich (li.) und Franz-Ulrich Hartl am Donnerstag in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Die Münchner Wissenschaftler Franz-Ulrich Hartl und sein us-amerikanischer Kollege Arthur L. Horwich sind in der Frankfurter Paulskirche mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 120.000 Euro dotiert.

Franz-Ulrich Hartl und Arthur L. Horwich haben am Donnerstag in der Frankfurter Paulskirche den mit 120.000 Euro dotierten Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis für medizinische Grundlagenforschung erhalten. Ausgezeichnet werden die Forscher für ihre Arbeit zur Proteinfaltung. Ihre "unerwarteten Entdeckungen haben ein völlig neues Forschungsfeld begründet", heißt es in der Begründung der Paul-Ehrlich-Stiftung der Frankfurter Goethe-Universität .

Erkenntnisse zu Krankheiten wie Alzheimer-Demenz

Hartl ist Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie in München, der US-Amerikaner Horwich forscht am Boyer Center for Molecular Medicine der Yale School of Medicine. Die Erkenntnisse über die Proteinfaltung sei "von erheblicher Relevanz, da falsch gefaltete und verklumpte Proteine ein wichtiges Merkmal vieler neurodegenerativer Erkrankungen sind", schreibt die Jury in ihrer Würdigung. Sie könnten helfen, neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer-Demenz oder Morbus Parkinson besser zu verstehen.

Der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstedter-Nachwuchspreis geht an Dorothee Dormann von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Auch sie beschäftigt sich mit neurodegenerativen Erkrankungen und wurde für ihre Forschung zur Entstehung einer speziellen Form von Demenz und der Amyotrophen Lateralsklerose ausgezeichnet.

