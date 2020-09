Platz in Jena nach hessischem NSU-Opfer benannt

Im thüringischen Jena ist ein Platz nach dem aus Schlüchtern (Main-Kinzig) stammenden ersten Mordopfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU), Enver Simsek, benannt worden.

Hinterbliebene, Jenaer Bürger und Politiker, darunter Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), legten an einer Gedenktafel Blumen ab. Der umbenannte Platz befindet sich im Stadtteil Winzerla, wo die drei Haupttäter des NSU in den 90ern lebten. Simsek, der einen Blumengroßhandel betrieb, war im Jahr 2000 in Nürnberg vom NSU erschossen worden.