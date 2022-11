Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) hat vier Projekte mit dem hessischen Integrationspreis ausgezeichnet. Der Hauptpreis ging an ein interkulturelles Theaterprojekt aus Friedberg.

Im Schloss Biebrich in Wiesbaden hat Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag den hessischen Integrationspreis verliehen. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis stand in diesem Jahr unter dem Motto "Kulturelle Vielfalt als Bereicherung".

Aus knapp 50 Bewerbungen wählte die Jury vier Projekte aus, wie das Ministerium mitteilte. Der erste Platz, und damit ein Preisgeld von 6.000 Euro, ging an das "Theaterprojekt Zusammenspiel" des Internationalen Bunds Südwest in Friedberg (Wetterau).

Zur Begründung hieß es, das Projekt lebe vom guten Austausch zwischen denen, die ankommen, und den Aufnahmegesellschaften. Zudem könnten sich die Teilnehmer nach ihren Vorlieben und Talenten einbringen - vom der Anfertigung des Bühnenbilds bis hin zum Schreiben der Rollenbiografien.

Den zweiten Platz belegte das Projekt "Ausflug in fremde Welten (2021-2023)" des Kulturzentrums Schlachthof in Kassel. Die Initiatorinnen und Initiatoren griffen kulturelle Aktivitäten für verschiedene Zielgruppen auf, darunter Sinti und Roma, und regten kulturelle Institutionen an, ihre Angebote weiterzuentwickeln, lobte die Jury. Die Preisträger erhielten 5.000 Euro.

Platz drei für musikalische Projekte

Der mit 4.500 Euro dotierte dritte Platz ging an zwei musikalische Projekte. Ausgezeichnet wurde zum einen das "Bridges Kammerorchester" aus Frankfurt. Es stehe für eine große Bandbreite an kultureller Vielfalt für Musiker mit und ohne Flucht- und Migrationshintergrund.

Zum anderen wurde das Projekt "Friedensmusik" des Vereins künstLich in Lich (Gießen) prämiert. Es biete ukrainischen Geflüchteten nach ihrer Ankunft eine kulturelle Heimat, so die Begründung.

Klose: "Ehren herausragende Integrationsprojekte"

"Mit diesem Preis ehren wir jedes Jahr herausragende Integrationsprojekte", sagte Klose. "Projekte leben durch Menschen, die sich für das Thema Integration einsetzen und mit ihren Ideen und ihrem Engagement zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen."

Kultur trage zur sozialen Integration bei. "Ihre Freiheit und Vielfalt bereichern unser Leben, prägen unsere Identität und stärken so den gesellschaftlichen Zusammenhalt." Er dankte allen Bewerberinnen und Bewerbern für ihren großen Einsatz.

Zum 19. Mal verliehen

Der hessische Integrationspreis wurde in diesem Jahr zum 19. Mal verliehen. Bewerben können sich unter anderem Vereine, Verbände, Privatinitiativen und kommunale Organisationen.

Über die Vergabe entscheidet dem Sozialministerium zufolge eine Jury aus Journalistinnen und Journalisten verschiedener Medien unter dem Vorsitz von Minister Klose. Mitgewirkt haben in diesem Jahr neben hr-Intendant Florian Hager auch die Publizistin Hadija Haruna-Oelker sowie Carsten Knop, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

