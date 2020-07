Auf dem ehemaligen Pioneer-Kasernengelände in Hanau ist erneut eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Im Umkreis von 500 Metern müssen Anwohner am Donnerstag ihre Wohnungen verlassen.

Auf dem Hanauer Pioneer-Kasernengelände ist bei Bauarbeiten erneut eine 250-Kilo-Bombe gefunden worden. Das teilte die Stadt am Mittwoch in einer Pressemeldung mit. Die Entschärfung ist bereits für Donnerstag geplant. Der Sicherheitsbereich sei in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten auf 500 Meter um die Fundstelle festgelegt worden, erklärte die Stadt Hanau.

Zu ihrer eigenen Sicherheit müssen die betroffenen Anwohner ab 10 Uhr ihre Häuser verlassen. Wie viele Menschen davon betroffen sind, konnte die Polizei am Mittwochnachmittag noch nicht sagen. Auch gab es am Mittwochnachmittag keine Informationen darüber, wie lang die Sperrungen bestehen bleiben werden.

Stadt Hanau @brueder_grimm Weltkriegsbombe auf Pioneer Kaserne gefunden: Sicherheitsbereich wurde auf 500 Meter um die Fundstelle festgelegt. Zu ihrer eigenen Sicherheit müssen deshalb die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner ab 10 Uhr evakuiert werden. Das Bürgertelefon ist geschaltet: 061816764117. [zum Tweet mit Bild]

Zuletzt war Ende Juni eine Fliegerbombe auf dem Gelände gefunden worden.

Bahnverkehr Frankfurt-Fulda ruht für die Zeit der Evakuierung

Der Durchgangsverkehr will die Stadt "so lange wie möglich" aufrechterhalten. Die Aschaffenburger Straße wird am Donnerstag ab 11 Uhr ab Brüning Straße (Café del Sol) bis Kreuzung Ernst-Barthel-Straße komplett gesperrt. Auch die Bundesstraße 43a wird ab 11 Uhr ab Anschlussstelle Hanau Hauptbahnhof in Richtung Hanauer Kreuz und in Richtung Dieburg ab Anschlussstelle Hanau-Wolfgang gesperrt.

Der Bahnverkehr auf der Strecke Frankfurt-Fulda ruht für die Zeit der Evakuierung. Der Verkehr von Stadt- und Regionalbussen wird in dieser Zeit umgeleitet.

Bei Rückfragen ist am Mittwoch von 18 bis 21 Uhr und am Donnerstag ab 6 Uhr das Bürgertelefon der Stadt Hanau unter der Nummer 06181 / 6764117 geschaltet.

Sendung: hr-iNFO, 29.07.2020, 17.00 Uhr