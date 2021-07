300 Lerncamps in den Ferien

Mehr als 300 Schulen bieten in den Sommerferien wieder Lerncamps zur Vorbereitung auf das neue Schuljahr an.

Das Angebot konzentriert sich in diesem Jahr auf das Aufholen von Stoff, der durch die Corona-Pandemie verpasst wurde, wie das Kultusministerium am Montag mitteilte. Der erste Ferientag in Hessen ist der 19. Juli.