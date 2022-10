"Tag der Hoffnung": Mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Familientag wird am Montag an der Gedenkstätte Point Alpha bei Rasdorf der 32. Jahrestag der Deutschen Einheit gefeiert. Bereits am Sonntag gab es einen offiziellen Festakt.

Audiobeitrag Audio Familienfest am Tag der Deutschen Einheit Audio Besucher an der Grenzgedenkstätte Point Alpha in Rasdorf am Mahnmal für die Deutsche Teilung und Wiedervereinigung. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende des Audiobeitrags

Die Feiern an der Gedenkstätte Point Alpha bei Rasdorf (Fulda) beginnen am Montagvormittag mit einem ökumenischen Gottesdienst. Im Anschluss findet ein Familientag statt. Es gibt einen Markt mit regionalen Produkten, Musik und etwa einer Hüpfburg für Kinder. Die Gedenkstätte Point Alpha ist geöffnet für Besichtigungen.

Frieden in Europa keine Selbstverständlichkeit

Bereits am Sonntag fand an der Gedenkstätte ein Festakt zum Tag der Deutschen Einheit der Point Alpha Stiftung in Rasdorf statt. Hessens Innenstaatssekretär Stefan Sauer (CDU) sprach in seiner Rede von einem "Tag der Hoffnung". Der Frieden in Europa sei keine Selbstverständlichkeit mehr, erklärte Sauer am Sonntag mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. "Wir alle waren Jahrzehnte fest davon überzeugt, dass die Zeit der Kriege, der Zerstörung und des menschlichen Leids auf unserem Kontinent vorüber seien. Leider wurden wir getäuscht."

Der Tag der Deutschen Einheit sei daher gleichzeitig ein Tag der Hoffnung, an dem die Solidarität und Unterstützung mit den Menschen bekundet werde, die sich derzeit für Demokratie und Freiheit einsetzten, betonte der CDU-Politiker.

Tausende Soldaten und Kampfpanzer

Schilder an der früheren deutsch-deutschen Grenze. Bild © hr

Point Alpha an der heutigen hessisch-thüringischen Landesgrenze war ein Beobachtungsposten der US-Streitkräfte. Ab Juli 1946 übernahmen US-amerikanische Soldaten in solchen Posten die Überwachung der Grenze zur sowjetischen Besatzungszone. In einem Gebiet von rund 5.000 Quadratkilometern standen sich jahrzehntelang viele Tausend Soldaten und Kampfpanzer beider Militärblöcke gegenüber. Die ehemaligen Baracken in dem Camp dienen heute als Präsentationsflächen.