Gleich vier Demonstrationen ziehen am Samstag durch Frankfurt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es werden massive Auswirkungen auf den Verkehr erwartet.

Super-Demo-Tag in Frankfurt: Drei Demonstrationen mit circa 37.000 Teilnehmern sind angemeldet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Um die insgesamt vier Demonstrationszüge zu begleiten, den Verkehr in der Innenstadt zu regeln und Straßen zu sperren, wird die Frankfurter Polizei von Einheiten aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei unterstützt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.



Bisher gehen die Verantwortlichen von einem friedlichen Verlauf der Demos aus - obwohl sich die Demonstration linker Gruppierungen auch gegen die Polizei richtet. "Wir sind auf Störungen und Straftaten, die die Rechte der Demonstrationsteilnehmer oder die Sicherheit der Bevölkerung gefährden, vorbereitet und würden unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit konsequent reagieren", sagt Einsatzleiter Peter Brustmann.

Das sind die drei angemeldeten Demonstrationen:



Es wird mit erheblichen Auswirkungen auf den Verkehr gerechnet

Die größten Demonstrationszüge werden am Samstag zum kurdischen Neujahrsfest (Newroz) erwartet. Geplant ist, dass die rund 30.000 Teilnehmer ab 10 Uhr in zwei Demonstrationszügen vom Opernplatz und der Bockenheimer Warte losziehen. Die Züge vereinen sich später, um dann gemeinsam zum Rebstockgelände zu laufen. Dort findet eine Kundgebung mit Reden und Musik statt.



Die Herausforderung für die Frankfurter Polizei wird sein, ob und wann sie einschreitet, wenn verbotene PKK-Symbole und Fahnen gezeigt werden. Dies wurde in der Vergangenheit von türkischstämmigen Frankfurtern und türkischen Politikern mit Argusaugen beobachtet. Um die Sicherheit während der Demonstration nicht zu gefährden, hat die Frankfurter Polizei in den vergangenen Jahren Verstöße mit Videokameras dokumentiert und erst im Nachgang verfolgt.

Die Routen der "Newroz"-Demonstrationen: Der erste Zug wird an der Alten Oper starten und über die Taunusanlage, die Kaiser-, Mosel- und Karlstraße bis zum Platz der Republik gehen. Dort trifft er auf den zweiten Demozug, der von der Bockenheimer Warte über die Senckenberg- und Friedrich-Ebert-Anlage zum Platz der Republik unterwegs seien wird. Bild © hessenschau.de

Etwa 2.000 Teilnehmer werden bei der Demo verschiedener linker Gruppierungen erwartet. Sie demonstrieren gegen einen "Rechtsruck in Staat und Gesellschaft". Die Demo richtet sich auch gegen die Polizei selbst. In Frankfurt sollen Polizisten persönliche Daten der Frankfurter Anwältin Seda Basay Yildiz von einem Computer des 1. Reviers abgerufen haben. Diese Daten wurden in verschiedenen Drohschreiben an die Anwältin benutzt, die eine Opferfamilie im NSU-Prozess vertreten hatte. In den Schreiben wurde auch die Familie der Anwältin bedroht. Außerdem fielen fünf Beamte des 1. Reviers auf der Zeil auf, weil sie in einer Chatgruppe rechtsextreme Bilder und Nachrichten getauscht haben sollen.

Brisant ist, dass die Demonstration sowohl am Revier auf der Zeil als auch am autonomen Treffpunkt Klapperfeld vorbeiführt. Die Polizei gibt an, keine Erkenntnisse über eine mögliche Eskalation zu haben. Dennoch begleitet sie die Demo mit einem Großaufgebot. Sie erwartet linksautonome Gruppierungen, die in der Vergangenheit durch Straftaten aufgefallen waren.



Die Route: Die Auftaktkundgebung findet um 13 Uhr am Kaisersack im Bahnhofsviertel statt. Anschließend läuft der Aufzug über die Kaiserstraße, Gallusanlage und Kurt-Schumacher-Straße bis zur Konstablerwache. Dort wird es eine Zwischenkundgebung geben. Anschließend geht es über die Zeil und Große Eschenheimer Straße bis zur Abschlusskundgebung an der Hauptwache. Um 19 Uhr endet die Veranstaltung.

Rund 5.000 Menschen werden ab 14 Uhr ihren Unmut über die Pläne der EU zu den Urheberrechten kundtun. Der Demozug "Rette das Internet" startet auf dem Paulsplatz. Die Demonstration ordnet die Polizei als eher unproblematisch ein. Herausforderungen gebe es nur für den Straßenverkehr.

Die Route: Vom Paulsplatz laufen die Demonstranten auf die Berliner Straße. Anschließend führt sie ihr Weg durch die Fahrgasse, über die Alte Brücke und dem Schaumainkai entlang und dann über die Untermainbrücke zum Willy-Brandt-Platz.

Der Streckenverlauf der beiden Großdemonstrationen "Gegen den Rechtsruck" und "savetheinternet" Bild © hessenschau.de

Die drei Großdemonstrationen werden erhebliche Auswirkungen auf den Frankfurter Verkehr haben. Die Polizei rät Autofahren auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, da zahlreiche Straßen zumindest zeitweise gesperrt werden. Aktuelle Infos gibt es auf www.mainziel.de . Auch die Parkhäuser in der Innenstadt sind nur mit Einschränkungen zu erreichen.

Die Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft traffiQ empfiehlt auf U- und S-Bahnen umzusteigen, da Busse und Straßenbahnen, dort wo die Demonstrationszüge unterwegs sind, nur eingeschränkt oder gar nicht fahren können.



Die Verkehrsgesellschaft VGF teilt mit: Zwischen Gallus, Bockenheim, Nordend, Ostend und dem Main werden von etwa 9 Uhr bis 20 Uhr keine Tram- und Buslinien fahren, wobei die Unterbrechungen im Westen der Stadt voraussichtlich schon gegen 16 Uhr aufgehoben werden können.



Die sieben Straßenbahnlinien 11, 12, 14, 16, 17, 18 und 21, die neun Buslinien 30, 32, 34, 36, 46, 50, 52, 64 und 75 sowie der Ebbelwei-Express verkehren eingeschränkt oder werden ganz eingestellt. Fahrgäste, die am Samstag auf Bus und Bahn angewiesen sind, können sich unter www.vgf-ffm.de informieren.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 22.03.2019, 19.30 Uhr