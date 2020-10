Das hessische Datenschutzgesetz feiert sein 50. Jubiläum.

Das Gesetz trat am 13. Oktober 1970 in Kraft und war das weltweit erste dieser Art, erklärte der aktuelle hessische Datenschutzbeauftragte, Michael Ronellenfitsch. Als weltweit erster Datenschutzbeauftragter wurde am 8. Juni 1971 Willi Birkelbach vom hessischen Landtag gewählt.