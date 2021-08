Vor 60 Jahren begann der Bau der Mauer. Unser Redakteur ist im ehemaligen Zonenrandgebiet aufgewachsen, den Todesstreifen hat er aber nie selbst erlebt. Präsent war die Grenze dennoch - unter anderem im eigenen Garten.

Das Kompostgestell auf dem Grundstück meiner Eltern besteht aus einem feinmaschigen und doch robusten Streckgitter. Es stand nicht immer in unserem Garten – es war vorher Teil des Grenzzauns zwischen Hessen und Thüringen. Mein Opa hatte das Gitter nach der Grenzöffnung für kleines Geld gekauft und ihm eine nützliche Aufgabe zugeteilt.

Dieses Kompostgestell aus Grenzzaun ist eines von vielen Relikten des Todesstreifens. Ich bin 1996 geboren und in Burghaun im Kreis Fulda aufgewachsen, 15 Kilometer von Point Alpha entfernt. Die Schrecken der Grenze habe ich nie erlebt. Aber wie viele andere junge Erwachsene aus Osthessen bin ich mit ihren Überbleibseln aufgewachsen.

Die Geschichte des Todesstreifens an der hessisch-thüringischen Grenze

In den frühen Morgenstunden des 13. August 1961 beginnt die DDR mit dem Bau der Berliner Mauer, um die Flucht der Bürger aus dem eigenen Land zu stoppen. Der Mauerbau jährt sich am Freitag zum 60. Mal. Bereits in den 1950er-Jahren begann das Regime damit, erste Sperranlagen an der Grenze zu Westdeutschland zu errichten. So entstand schon früh ein Zaun entlang der hessisch-thüringischen Grenze, der im Laufe der Jahre zum so genannten Todesstreifen ausgebaut wurde. Die ganze Geschichte des Mauerbaus finden Sie unter diesem Link.

