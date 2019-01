Schüler bei der Demo am Mittwoch in Friedberg.

Schüler bei der Demo am Mittwoch in Friedberg. Bild © Anne-Katrin Hochstrat/hr

Rund 600 Schüler haben in Friedberg für Vielfalt und gegen Rassismus demonstriert - während der Unterrichtszeit. Daran stört sich die AfD.

Unter dem Motto "Wetterau für Vielfalt - Schüler bekennen Farbe" haben sich am Mittwochvormittag in Friedberg nach Polizeiangaben etwa 600 Schüler versammelt und gegen Rassismus protestiert. Sie zogen ab 10 Uhr mit Transparenten durch die Stadt. Auf diesen war unter anderem zu lesen "Wir sind bunt", "Bildung ist der Schlüssel" und "Kein Mensch ist illegal".

Die Schüler waren dem Aufruf der Schülervertretung der Augustinerschule gefolgt. Unterstützt wurde sie von Kreiseltern- und Schülerbeirat, den Jusos und der Antifaschistischen Bildungsinitiative. Felix Heß, Schulsprecher der Augustinerschule, sagte: "Man spürt ja den Rechtsruck in der Gesellschaft und dagegen muss man was tun. Es gibt auch im Alltag immer wieder Situationen, in denen man mit Intoleranz zu kämpfen hat und dagegen müssen wir ein Zeichen setzen."

AfD warnt vor "schleichender Indoktrination"

Dem AfD-Kreisverband Wetterau war die Demo schon im Vorhinein ein Dorn im Auge. Die Partei schrieb auf ihrer Facebook-Seite , ein Fernbleiben vom Unterricht sei nicht gerechtfertigt. Die Kinder hätten bei der Demo keinen Versicherungsschutz. Sie appellierte an die Eltern, die Kinder nicht vom Unterricht freizustellen, wie es bei Schülern unter 18 Jahren sein muss.

Weiter warnte die AfD vor einer "schleichenden Indoktrination" der Kinder. Sie würden "Schulstoff wegen einer politisch initiierten Propagandaveranstaltung verpassen". Die Partei schrieb: "Die AfD würde eine offene Podiumsdiskussion mit Für und Wider einer Vielfalt während einer Politikstunde für angebrachter halten."

Sendung: hr-iNFO, 30.01.2019, 12.20 Uhr