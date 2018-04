Bilder aus den Ausstellungen "Klassen-Kämpfe" in Frankfurt, "Die 68er in Cartoons" in Kassel und "in disorder" in Marburg.

Bilder aus den Ausstellungen "Klassen-Kämpfe" in Frankfurt, "Die 68er in Cartoons" in Kassel und "in disorder" in Marburg. Bild © Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, Peter Butschkow, Julian Röder

Die 68er-Bewegung wird 50. Anlass auch für Museen und Filmfestivals, einen Blick zurück auf ein bewegtes Jahr zu werfen. hessenschau.de hat eine Auswahl zusammengestellt.

"Kunst der Revolte // Revolte der Kunst" an der Uni Frankfurt

Weitere Informationen Wo? Wann? Uni-Archiv und Studierendenhaus auf dem Campus Bockenheim, bis 5. Mai 2018 Ende der weiteren Informationen

1968 war nicht nur eine politische, sondern auch eine künstlerische Revolte: Darauf will die Ausstellung "Kunst der Revolte // Revolte der Kunst" (bis 5. Mai) hinweisen.

Zu sehen war das zum Beispiel am Frankfurter Studentenmagazin "Diskus", an dem namhafte Künstler mitgearbeitet haben. Es gab zudem das Studententheater "Neue Bühne", das sich zu einem der wichtigsten Aufführungsorte avantgardistischer Theaterkunst entwickelte und die Fluxus-Aktionen namhafter internationaler Performance-Künstler.

"Klassen-Kämpfe" im Museum für Kommunikation

Die Ausstellung "Klassen-Kämpfe" (bis 22. Juli) wirft einen Blick auf die Schülerproteste des Jahres 1968 an den Gymnasien in Deutschland. Die Ausstellungsmacher des Frankfurter Museums für Kommunikation haben dafür über 100 meist unveröffentlichte Exponate ausgegraben. So ist ein 1967 von Frankfurter Schülern entwickelter Fragebogen zum Intimleben zu sehen, der damals bundesweit für Furore sorgte. Auch der damals noch gängigen Prügelstrafe geht die Schau nach. Das Schülermagazin "Underground" initiierte bundesweit Ende der 1960er Jahre eine "Zentralkarte für Lehrerverbrechen".

Weitere Informationen Wo? Wann? Museum für Kommunikation

Schaumainkai 53, 60596 Frankfurt

bis 22. Juli 2018 Ende der weiteren Informationen

Ein Frankfurter Schüler rief dazu auf, Fälle von Gewalt gegen Schüler in einem "Weißbuch" zu dokumentieren. Bis 1972 verbieten die meisten Bundesländer die Prügelstrafe, Bayern folgt 1983. "Die Schülerproteste waren damals ein Massenphänomen und haben die Schulen nachhaltig verändert", sagt Ausstellungskurator Matthias Rösch.

Blick zurück und Blick nach vorn in Marburg

Weitere Informationen Wo? Wann? Die Schaufenster sind bis Ende Mai mit 68er-Gegenständen bestückt, die Rathaus-Ausstellung endet am 13. Mai. Ende der weiteren Informationen

Einen ganz speziellen Zugang zum Jahr 1968 will die Stadt Marburg schaffen: Im Stadtteil Oberstadt stellen 36 Ladengeschäfte die Hälfte ihrer Schaufenster für eine Zeitreise zur Verfügung. Sie präsentieren in Zusammenarbeit mit dem städtischen Fachdienst Kultur Alltags-Objekte aus dem Jahr 1968: Bücher aus der Zeit, Mini-Mode oder Pop-Musik. Daneben stehen aktuelle Produkte.

Gleichzeitig erinnern im Marburger Rathaus Filme mit Zeitzeugen an die Studentenrevolte, eine Bilderwand visualisiert mit Fotos, Flugblättern und Plakaten die in der Universitätsstadt besonders bewegte Zeit.

G8-Protest in Genua, 2001 Bild © Julian Röder

Weitere Informationen Wo? Wann? Marburger Kunstverein, Gerhard-Jahn-Platz 5, 4. Mai bis 22. Juni Ende der weiteren Informationen

Eine Fotoausstellung im Marburger Kunstverein schaut 50 Jahre nach 1968 auf die politischen Revolten und Herausforderungen von heute. "in disorder" heißt die Schau mit Fotografien von Julian Röder. Seine Themen: Demonstrationen, Militäreinsätze, digitaler Wandel.

Der Prager Frühling 1968 im Film

Das goEast Filmfestival in Wiesbaden schlägt einen Bogen zum Prager Frühling im Jahr 1968 - damals versuchte sich die tschechoslowakische Kommunistische Partei an Reformen, die von der Sowjetunion niedergeschlagen wurden. So laufen unter anderem Spielfilme der tschechoslowakischen Neuen Welle, Dokumentarfilme, Komödien und auch sowjetische Propagandafilme.

Weitere Informationen Wo? Wann? Caligari FilmBühne, Marktplatz 9, 65183 Wiesbaden, 18. bis 24. April Ende der weiteren Informationen

Auch Akteure von damals sind Gast bei goEast: zum Beispiel die tschechische Regisseurin Iva Švarcova, die als Kind 1968 aus der Tschechoslowakei in die BRD geflohen ist und ihre Erfahrungen in der Komödie "Als Großvater Rita Hayworth liebte" (2000) verarbeitete.

Die 68er in Cartoons

Weitere Informationen Wo? Wann? Caricatura Kassel, Rainer-Dierichs-Platz 1, 34117 Kassel, 26. Mai bis 12. August Ende der weiteren Informationen

Was machen die Alt-68er eigentlich heute? In der Schau "Die 68er in Cartoons" in der Caricatura Kassel setzen sich Künstler mit den Schlagworten und den Protagonisten der 68er-Bewegung auseinander. Ein amüsanter Blick zurück in eine bewegte Zeit, denn im 68er-Rückspiegel betrachtet stellt sich letztlich die Frage: Wo steht unsere Gesellschaft heute?