Wieso bringt der Mond den Tod? Und ist doch überlebenswichtig für Milliarden Menschen auf der Erde? Kika-Moderator Eric Mayer und Wissenschaftskabarettist Vince Ebert beseitigen hier einige dunkle Flecken in Ihrem Mondwissen.

Es war eine unglaubliche Reise: Am 21. Juli mitteleuropäischer Zeit flogen drei Männer in handgenähten Raumanzügen in einer von ihnen selbst so genannten Blechbüchse zum Mond, ausgestattet mit einem Bordcomputer, den heutzutage jedes Smartphone locker übertrumpft.

Livestreams gab es damals noch nicht, dennoch schaute die ganze Welt zu. Rund 500 Millionen Zuschauer saßen in 49 Ländern vor den Fernsehern. Die Direktübertragung von der ersten Mondlandung war die wohl teuerste Fernsehübertragung aller Zeiten. Die US-Weltraumagentur Nasa ließ sie sich rund zwei Milliarden Dollar kosten - rund ein Zehntel des Gesamtbudgets der Apollo-Mission.

Der Rodgauer Kika-Moderator und TV-Reporter Eric Mayer bringt gemeinsam mit dem Wissenschaftskabarettisten Vince Ebert aus dem Odenwald in Frankfurt die Wissensshow "Schlau hoch zwei - Reise zu den Sternen" auf die Bühne. Hier erläutern die beiden einige weniger bekannte Fakten zum Mond und zur Apollo-11-Mission.

Die Fragen stellte Klaudija Schnödewind.