Rund um den Dannenröder Forst wollen Umweltaktivisten mehrere Camps gegen den A49-Ausbau errichten. Der Rechtsstreit hat inzwischen den Hessischen Verwaltungsgerichtshof erreicht. In Wiesbaden protestieren derzeit Aktivisten vor dem Landtag.

Am Wochenende soll es mit dem Protest gegen den A49-Ausbau losgehen. Was das konkret bedeutet, ist allerdings noch offen: Die geplanten Protestcamps gegen den Weiterbau der Autobahn in Mittelhessen beschäftigen mittlerweile den Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel.

Von den fünf beantragten Protestveranstaltungen genehmigte das Regierungspräsidium (RP) Gießen nur zwei – und auch das nur unter strengen behördlichen Auflagen. Neben der Größe und Anzahl der Camps geht es auch darum, ob die Aktivisten dort übernachten dürfen oder ob sie um 23 Uhr wieder gehen müssen, wie das RP verfügte.

Seitdem beschäftigen mehrere Eilverfahren die Gerichte. Nachdem das Verwaltungsgericht Gießen bereits mehrere Beschwerden abgelehnt hat, muss nun der VGH entscheiden.

Anwalt: Kurzfristige Entscheidung erwartet

"Aktuell besteht noch Unsicherheit, wie die Camps stattfinden können, weil nicht auszuschließen ist, dass kurzfristig noch eine Entscheidung vom VGH kommt", so der Gießener Rechtsanwalt Tronje Dröhner, der den Anmelder von vier geplanten Camps vertritt. "Es wurde schon viel Papier gewechselt."

Der Anwalt erklärte: Trotz der Versammlungsverbote sei es auch durchaus möglich, dass sich außerhalb der genehmigten Flächen Menschen versammeln. Es handle sich bei den A49-Gegnern nicht um eine zentrale Gruppe, sondern um viele verschiedene Bündnisse.

Anwohner und Kommunen hatten sich in der Vergangenheit bereits besorgt über die Protestveranstaltungen gezeigt und etwa Randale befürchtet. Sie wiesen außerdem daraufhin, dass der A49-Ausbau von Menschen in der Region auch durchaus befürwortet werde.

Camp-Anmelder kritisiert Land und Behörden

Der Anmelder von vier der Camps, der weiterhin anonym bleiben möchte, kritisierte erneut die aus seiner Sicht "willkürlichen Entscheidungen" des Landes und "mangelnde Kooperation der Behörden" vor Ort. Die Aktivisten hoffen weiterhin, wie er sagt, dass Übernachtungen möglich sein werden.

Sie kündigten allerdings an, dass man am Samstag zunächst nur das Camp in Dannenrod, direkt am umkämpften Wald, aufbauen wolle. Mit dem Camp in Schweinsberg wolle man noch warten.

Diese wollen damit die Rodung eines Teils des Forsts, eines Waldstücks bei Homberg (Ohm) in Mittelhessen, für den Bau der A49 verhindern. Die Autobahn soll Kassel und Gießen miteinander verbinden. Der geplante Teilabschnitt führt von Stadtallendorf zum Ohmtal-Dreieck.

Auch vor dem Landtag in Wiesbaden hatten Aktivisten am Freitag mit verschiedenen Aktionen gegen den Autobahnausbau protestiert. Zu den Kundgebungen versammelten sich nach Angaben der Polizei zunächst insgesamt etwa 180 Menschen. Zum Abschluss des Aktionstages war eine Menschenkette durch die Innenstadt geplant - an der sich laut Auflagen der Stadt maximal 750 Personen beteiligen dürfen. Veranstalter der Proteste sind die Klimaschutzbewegung Fridays for Future und die Gruppe Task Force Dannenröder Forst.

Sendung: hr-iNFO, 11.9.2020, 16.00 Uhr