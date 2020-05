Ab Montag dürfen Kinder ab der vierten Klasse wieder in die Schule - unter strengen Corona-Auflagen und nur an einzelnen Tagen. Die Wiedersehensfreude wird durch Abstandsregeln getrübt. Und noch droht eine Klage, den Plan zu stören. Ein Überblick.

Hurra, die Schulen machen wieder auf? Für viele wird der nächste Schritt der Öffnungen der Schulen am Montag eher eine logistische und nervliche Herausforderung: Die Schulen müssen für Hygiene, Abstand und Unterricht im Schichtsystem sorgen, Eltern müssen weiter zu Hause beim Lernen helfen und bekommen nur tageweise Entlastung durch Unterricht an der Schule.

Und Schüler können zwar wieder in die Schule, bekommen aber ein sehr abgespecktes Programm, sowohl im Unterricht als auch sozial: Die Freude über das Wiedersehen mit Schulfreunden, Spielen auf dem Pausenhof - alles muss mit dem nötigen Abstand passieren. Aber wer darf nun am Montag überhaupt wann und wie in die Klassenräume zurück? Ein Überblick.

Schüler der Klasse 4 und an weiterführenden Schulen werden ab Montag wieder in Klassen unterrichtet, wenn auch nicht so wie vor der Corona-Krise. Dazu gehören auch Intensivklassen, Berufsschulen, Schulen für Erwachsene und Förderschulen. Die genaue Auflistung findet sich hier . Mit Präsenztagen solle zunächst ein "wichtiger Anker" geschaffen werden, heißt es vom Kultusministerium. Das heißt: Nicht jeder Schüler wird jeden Tag in der Schule sein, ergänzend soll weiter zu Hause gepaukt werden. In einem weiteren Schritt werden ab dem 2. Juni die Grundschulen für die erste bis dritte Klasse geöffnet.

Seit dem 27. April dürfen die Abschlussklassen wieder in die Schule. Die Viertklässler, die am Montag starten, werden zunächst 20 Stunden in der Woche unterrichtet, allerdings nur für zwei Wochen. Wenn am 2. Juni die jüngeren Schüler kommen, wird der Präsenzunterricht auch für Viertklässler auf sechs Wochenstunden begrenzt.

Es sollen nicht mehr als 15 Schüler in einem Raum unterrichtet werden und insgesamt nicht zu viele Schüler auf einmal in der Schule sein. Auch Pausen sollen im Schichtbetrieb abgehalten werden. Für die Schulen bedeutete das in den letzten Wochen Tüfteln: Klassen müssen geteilt und Unterricht tageweise im Schichtsystem organisiert werden. Notbetreuungen für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen müssen aufrecht erhalten werden.

Dazu kommt, dass die Schüler ausreichend in die Hygienevorschriften eingewiesen werden müssen, Corona wird Teil des Unterrichts sein: 1,5 Meter Abstand zu anderen, keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln, 30 Sekunden Händewaschen, schreibt das Ministerium in einem 9-seitigen Papier vor . Mund- und Nasenmasken müssen im Unterricht nicht getragen werden, dafür müssen alle Oberflächen regelmäßig desinfiziert werden. Und ja, Corona bedeutet auch die Einschränkung von hochprivaten Klo-Tuscheleien: Lehrer müssen an den Toiletten stehen und "Einlasskontrollen" machen. Und manche wird es freuen: Der Sportunterricht fällt aus.

Viele Schulen haben in den vergangenen Tagen schon lange Mails an Eltern geschrieben, um sie über die anstehenden Regeln zu informieren. Laut dem Ministerium gab es bisher keine Hilferufe von Schulen. Aber schon vor Corona waren Lehrermangel und Sauberkeitsfragen an Schulen ein kritisches Thema. Da Lehrer über 60 Jahre und mit Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören, wird es eher weniger Lehrer geben als normalerweise. Das erschwert die Organsiation.

Für Schulen war es zuletzt wichtig, dass vom Kultusministerium verbindliche Regelungen kommen. Sonst könnte es etwa passieren, dass Eltern gegen die Schule klagen, weil Abstandsregeln oder Hygienevorschriften nicht eingehalten würden. Erschwerend kommt hinzu, dass Kinder bekanntlich keine dressierten Roboter sind und sich gerade mit Abstandsregeln schwer tun.

Lehrer, die über 60 sind oder Vorerkrankungen haben, müssen nicht unterrichten - sie können es aber auf eigenen Wunsch. Risikopatientenn müssen eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, wenn sie zu Hause bleiben. Schwangere und stillende Lehrerinnen dürfen nicht in die Klassen.

Schüler, die zur Risikogruppe gehören, müssen nicht in die Schule. Das gleiche gilt für Lehrer und Schüler, die mit Risikopatienten zusammen leben - auch sie können daheim bleiben, um diese Menschen nicht zu gefährden.

Bisher mussten Lehrer den Unterricht zu Hause aus der Ferne organisieren. Viele Eltern können ein Lied davon singen, dass das mal besser und mal schlechter funktionierte. Das Problem wird bleiben: Die wenigen Präsenztage schaffen das Homeschooling nicht ab. Jetzt müssen Präsenztage, Onlineangebote und Notbetreuung gleichzeitig organisiert werden.

Der Ganztagsanspruch bleibt in weiter Ferne, selbst die Präsenztage sind kurz, was gerade für berufstätige Eltern wenig Entlastung und weiter viel Organsiation bedeutet. Lehrer haben allerdings nun wieder die Möglichkeit, danach zu schauen, wie es sozial eher benachteiligten Kindern ergangen ist, die in den letzten Wochen vom Radar der Schulen verschwunden sind.

Schon einmal hat eine Klage die Öffnung der Schulen für Viertklässler im April verhindert, nun gibt es eine weitere Klage vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH). Eine Schülerin aus Frankfurt wehrt sich erneut mit einem Eilantrag gegen eine Rückkehr in die Schule.

"Zur Begründung ihres Antrags beruft sie sich auf Belange des Infektions- und des Gesundheitsschutzes, die in Zeiten der Corona-Pandemie nicht hinreichend gewährleistet seien", erklärte ein Sprecher des Verwaltungsgerichtshofs in Kassel. Am Freitag werde der zuständige Senat darüber entscheiden. Danach will das Gericht die Öffentlichkeit informieren. Das letzte Mal konnten Viertklässler kurzfristig doch nicht in die Schule. Gegen die aktuelle Klage haben Eltern eine Petition ins Netz gestellt: "Sorgen haben wir alle, aber die meisten Schüler und Eltern befürworten einen Schulstart der 4. Klassen" , heißt es da.

Da für die Politik wie für alle anderen derzeit kaum abzuschätzen ist, wie die Corona-Lage in Wochen und Monaten aussieht, bedeutet das auch für Schulen Unsicherheiten und offene Fragen. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) geht davon aus, dass es erstmal so oder ähnlich bleiben wird: "Wir müssen mindestens bis zum Ende des Schuljahres und voraussichtlich auch darüber hinaus auf einen Wechsel von Präsenztagen in der Schule und unterrichtsersetzenden Lernsituationen zu Hause setzen", schreibt er zu den Schulöffnungen am Montag.

Das Wichtigste sei, kein Kind auf diesem Weg zurück zu lassen. Kritiker der Schulöffnung befürchten, dass die Wahrscheinlichkeit einer neuen Corona-Welle dadurch steigt - und das wieder zu einer Verschärfung aller Maßnahmen führen könnte.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 14.05.2020, 19.30 Uhr