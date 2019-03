Rund 11.000 hessische Oberstufenschüler sind am Donnerstag in die schriftlichen Abiturprüfungen gestartet.

Den Anfang macht das Fach Englisch. "Das Abitur läuft", sagte ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden. "Die Kollegen an den Schulen geben jeden Tag zwei bis drei Statusmeldungen, ob alles wie geplant läuft - das ist auch so der Fall." Man erwarte weiterhin einen störungsfreien Verlauf.

Am Freitag geht es mit den Physik-Klausuren weiter, bevor am Montag unter anderem Deutsch, Geschichte, Informatik und Sport folgen. Die letzten Arbeiten werden am 21. März im Fach Biologie geschrieben.