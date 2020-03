Die Abiturprüfungen werden trotz der Corona-Epidemie fortgesetzt. Darauf haben sich die Kultusminister der Bundesländer geeinigt. Für die Prüfungen in Hessen gelten weiter Sonderregelungen zum Schutz von Schülern und Lehrern.

Tausende Schüler absolvierten am Mittwoch in Hessen ihre Abiturprüfungen im Fach Mathe. Es sollen nicht die letzten Tests gewesen sein: Die Kultusministerkonferenz (KMK) der Bundesländer entschied in einer Telefonkonferenz der Minister, dass die Abiturprüfungen wie geplant weitergehen sollen. Das meldete die Agentur AFP am Nachmittag.

In Hessen finden die Prüfungen wegen des Coronavirus seit Beginn unter verschärften Hygienebedingungen statt. Wegen der Ansteckungsgefahr werden die Prüfungsgruppen klein und die Abstände zwischen den Abiturienten groß gehalten. Andere Länder hatten eine Verschiebung der Termine bevorzugt, Schleswig-Holstein wollte die Tests ursprünglich sogar absagen.

Gewerkschaft kritisiert Abi-Pläne

Das hessische Kultusministerium hatte stets für ein Festhalten an den Zeitplänen geworben. Das brachte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) neben Zustimmung auch Kritik ein. So forderte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) das Ministerium dazu auf, die Abiprüfungen auszusetzen. Landesschulsprecherin Lou-Marleen Appuhn zeigte Verständnis für ein solches Anliegen, verwies aber auch auf die enge Zeitplanung für Abiturienten.

Schüler können sich ohne Attest befreien lassen

Laut Kultusministerium laufen die Prüfungen weitgehend regulär ab, auch wenn etwas mehr Schüler ihre Prüfungen nicht angetreten hätten. Am Montag etwa seien 14.500 Prüflinge angemeldet gewesen. Davon hätten drei Prozent nicht teilgenommen, im Vorjahr war es ein Prozent.

Prüflinge, die sich krank fühlen, können sich in diesem Jahr wegen des Coronavirus ausnahmsweise ohne ärztliches Attest von den Prüfungen befreien lassen. Für die meisten anderen heißt es am Donnerstag: Hefte raus, Französischtest. Bonne chance!

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 25.3.2020, 19.30 Uhr