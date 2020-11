Abseilaktion an der A485

A49-Ausbaugegner haben sich von Brücken an der A7 und der A485 abgeseilt und den Verkehr dort lahmgelegt. Sie fordern eine Verkehrswende zu Lasten der Autos.

Wegen einer Protestaktion von Gegnern des A49-Ausbaus sind am Freitagmorgen die A7 bei Kassel und die A485 bei Gießen komplett gesperrt worden. Dort seilten sich Personen von Autobahnbrücken ab und entrollten Transparente.

Auch in anderen Bundesländern beteiligten sich Umweltschützer nach Angaben der Aktivisten an den Protesten. Demnach seilten sich zeitgleich Personen von Brücken an der A2 bei Braunschweig, der A4 bei Dresden und Jena und der A7 bei Schleswig ab. Auf ihren Transparenten fordern die Aktivisten allesamt die Verkehrswende.

Bündnis will Druck auf das Land ausüben

Das Bündnis "Autofrei" erklärte am Freitagmorgen, mit der Aktion bei Kassel wolle man "Druck auf die Landesregierung" ausüben. Zudem setzten sich die Aktivisten für eine nachhaltige Verkehrswende ein und fordern "einschneidende Maßnahmen zu Lasten der Automobilindustrie", wie es in der Mitteilung heißt.

Im Dannenröder Forst nahe Homberg/Ohm (Vogelsberg) sollen auf einer Fläche von 27 Hektar Bäume für den Weiterbau der A49 gerodet werden, die Arbeiten laufen bereits. Umwelt- und Klimaschützer protestieren, weil sie das Projekt angesichts der Klimakrise für verfehlt halten.

Bereits Ende Oktober hatten sich Klimaschützer an drei Autobahnbrücken im Rhein-Main-Gebiet abgeseilt, es kam zu starken Behinderungen im Berufsverkehr. Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte die Aktionen als "gezielten Angriff auf die Infrastruktur" bezeichnet, auch andere Parteien übten scharfe Kritik. SPD-Fraktionschef Marius Weiß sprach von "gefährlichem Irrsinn", auch Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) war "fassungslos".

