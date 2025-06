In einer bundesweiten Online-Befragung von ADFC und Bundesverkehrsministerium ist Frankfurt zur fahrradfreundlichsten unter den größten Städten gewählt worden. Auch zwei weitere Spitzenplätze gingen nach Hessen.

Fahrradstreifen am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt.

Fahrradstreifen am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt. Bild © hr / Milena Pieper

Videobeitrag Frankfurt und Baunatal zu fahrradfreundlichsten Städten gewählt Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Bundesweit hatten rund 213.000 Menschen im vergangenen Jahr online am nicht-representativen "ADFC-Fahrradklima-Test" teilgenommen. In Hessen nahmen knapp 18.000 Menschen teil, wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und das Bundesverkehrsministerium am Dienstag mitteilten.

Auch Baunatal und Darmstadt vorne

Die Ergebnisse wurden nach Größe der Kommunen sortiert. In den 15 deutschen Großstädten mit mehr als einer halben Million Einwohner zog Frankfurt an Bremen vorbei und erreichte den Spitzenplatz.

In Städten zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern wurde Baunatal (Kassel) auf Platz eins gewählt. Ein Spitzenergebnis erreichte auch Darmstadt: Platz zwei in der Stadtgröße zwischen 100.000 und 500.000 Einwohnern.

Lob für breite Radwege und Erreichbarkeit des Zentrums

In der Begründung heißt es über Frankfurts Ergebnis, dass als deutlichste Verbesserung die Breite der Radwege genannt worden sei. Baunatal erzielte laut Mitteilung Bestnoten bei der Erreichbarkeit des Stadtzentrums und beim zügigen Radfahren.

Audiobeitrag Bild © picture alliance / Jochen Tack | Jochen Tack | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Bei der Wahrnehmung der Situation für Radfahrende in Darmstadt verbesserten sich laut Auswertung mehrere Kriterien minimal. Allerdings hätten sich die Bewertungen bei den Kriterien Fahrradförderung und Werbung fürs Radfahren verschlechtert.

Frankenberg (Eder) für beste Entwicklung ausgezeichnet

Nicht nur nach der aktuellen Situation im Radverkehr war gefragt worden, sondern auch nach den Perspektiven. In der Kategorie "Aufholer" wurde die nordhessische Kleinstadt Frankenberg (Eder) unter den Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern auf Platz eins gewählt.

Begründung: Die Stadt setze "ein 2020 mit Landesmitteln gefördertes Radverkehrskonzept um und hat in den letzten Jahren drei Rad- und Fußbrücken über die Eder gebaut sowie neue Radwege entlang des Flusses angelegt".

Weitere Informationen Gesamtergebnis online Die ausführlichen Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests 2024 wurden online veröffentlicht . Ende der weiteren Informationen

50 Kommunen besser bewertet, 41 schlechter

Im Vergleich zur Umfrage vor zwei Jahren konnten sich 50 Kommunen in Hessen verbessern. Bei der Vorbefragung 2022 waren es 22. Es verschlechterten sich 41 (2022: 58).

Der ADFC-Fahrradklima-Test fand laut Mitteilung zum elften Mal statt. Alle zwei Jahre werden dabei Menschen nach der Fahrrad-Situation in ihren Kommunen befragt. 2024 wurden 1.047 Städte bewertet.

"Note 3,49 zeigt weiteren Handlungsbedarf"

Trotz des Spitzenplatzes unter den Großstädten hat Frankfurt allerdings nur die Note 3,49 erreicht. Dies zeige, dass es weiterhin Handlungsbedarf gebe, kommentierte der Frankfurter Radentscheid das Ergebnis.

"Es bestehen nach wie vor Lücken im Radwegenetz, viele Ampelschaltungen priorisieren den Autoverkehr, und an manchen Stellen teilen wir uns beengte Gehwege mit Fußgänger:innen."