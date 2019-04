Die Zufriedenheit der Fahrradfahrer in Hessen hat sich einer Umfrage zufolge verschlechtert. Die besten Noten bekamen kleinere Städte. Baunatal landete auf Platz 1. Die Großstädte schnitten schlechter ab.

Weitere Informationen Der Fahrradklima-Test 2018 An der ADFC-Befragung nahmen deutschlandweit 170.000 Menschen teil , in Hessen gab es rund 12.700 Teilnehmer. Sie beurteilten mithilfe von 32 Fragen, wie angenehm, oder unangenehm sie das Fahrradfahren in ihrer Kommune empfinden. Vergeben wurden Schulnoten von 1-6. Die Befragung ist nicht repräsentativ. Ausgewertet wurden die Ergebnisse aus 71 Städten. Ende der weiteren Informationen

In vielen hessischen Städten machen eine schlechte Infrastruktur, auf Radwegen parkende Autos oder die Zusammenführung von Auto- und Radverkehr vielen Fahrradenthusiasten das Leben schwer. Das zeigt die neueste Umfrage des Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) . "Das Fahrradklima trübt sich ein in Hessen, obwohl die Leute mehr mit dem Rad unterwegs sein wollen. Die grundsätzliche Tendenz ist, dass die Städte von Jahr zu Jahr schlechter benotet werden", sagt Torsten Willner vom Landesverband Hessen.

Nur sieben hessischen Kommunen gelang es, ihre Noten leicht zu verbessern. Dagegen haben sich elf leicht und zehn sogar deutlich verschlechtert.

Top oder Flop - Hessische Städte im Fahrradklima-Vergleich. Bild © hessenschau.de

Am besten bewertet wurde Baunatal (Kreis Kassel, Note 2,67). Radfahrer lobten in der Umfrage eine gute Wegweisung und viele Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Auch in Kriftel und Mörfelden-Walldorf macht Radfahren offenbar gute Laune. Am schlechtesten wurde Bad Homburg (Hochtaunuskreis, Note 4,54) bewertet.



Wiesbaden und Offenbach zählen zu den "Aufsteigern". Der ADFC lobt vor allem den spürbaren politischen Willen der Landeshauptstadt, das Fahrradklima zu verbessern. Die Stadt habe mehr Haushaltsmittel für den Radverkehr locker gemacht, ein Radbüro eingerichtet und die Radwegweisung erneuert. Auch Offenbach habe große Fortschritte gemacht. Daran Anteil hätten verbesserte Radverkehrsanlagen entlang des Mains und ein neues Fahrradstraßenkonzept.

So schneiden hessische Städte im Bundesvergleich ab. Bild © hessenschau.de

Frankfurt schnitt schlechter ab als früher, und Kassel zählt zu den Schlusslichtern. In Frankfurt, Darmstadt und Kassel hatten sich in den vergangenen Jahren Bürgerbegehren zu einem Radentscheid formiert. Gefordert wurde eine bessere Infrastruktur für Fahrradfahrer. In Kassel war das Vorhaben jüngst gescheitert. Auch in Frankfurt steht der Radentscheid vor dem Aus.

ADFC fordert "konkrete, sichtbare, erfahrbare Maßnahmen"

Zu den Haupt-Ärgernissen hessischer Radler zählen Falschparker auf Radwegen. Eltern, die ihre Kinder mit dem Rad fahren lassen, haben oft kein gutes Gefühl, wie die Umfrage ergab. "Hier brauchen wir bessere, sichere Radwege von den Wohngebieten zu den Schulen und wir wünschen uns einen weitgehenden Verzicht auf das Elterntaxi", so Willner. Der ADFC fordert "konkrete, sichtbare, erfahrbare Maßnahmen - und zwar nicht im gemächlichen Tempo der letzten Jahre, sondern schnell".

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 09.04.2018, 19.30 Uhr