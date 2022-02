Rasur-Pflicht? So bleibt die FFP2-Maske effektiv

Studenten bekommen Rasur-Vorgaben, Experten empfehlen Nylonstrümpfe als zusätzlichen Schutz: Der hessische Aerosolforscher Gerhard Scheuch erklärt im Interview, was beim Tragen einer FFP2-Maske zu beachten ist - und was übertrieben.

Die FFP2-Maske gilt als effektiver guter Schutz gegen Ansteckungen mit dem Coronavirus. Mittlerweile ist sie auch in Hessen in Geschäften und vielerorts in Bus und Bahn vorgeschrieben. Allerdings hat die Maske auch Tücken: Wenn sie nicht richtig sitzt, zieht ein Luftstrom von draußen rein und Aerosole können nach draußen gelangen. Problematisch kann das etwa bei Bartträgern werden.

Nur glattrasierte Haut biete effektiven Schutz, empfahl etwa der Leiter des Bereichs Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Johannes Knobloch. Auch die Universität Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) machte ihren Medizinstudenten zuletzt klare, teils kuriose Vorgaben über eine maskenkonforme Gesichtsbehaarung .

Etwas gelassener sieht Physiker Gerhard Scheuch aus Gemünden (Waldeck-Frankenberg) die FFP2-Bartwuchs-Problematik. Im Interview mit hessenschau.de spricht der ehemalige Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin (ISAM) über die richtige Maske für jede Gesichtsform - und die Effekte von Nylonstrümpfen.

hessenschau.de: Herr Scheuch, tragen Sie zur Zeit einen Bart unter Ihrer Maske?

Gerhard Scheuch: Im Augenblick nicht, aber ich hatte auch schon mal einen Dreitagebart. Aber ein Bartträger hat natürlich das Problem, dass die FFP2-Maske nie ganz dicht am Gesicht abschließen kann - der hat schon einen Nachteil. Man darf jetzt aber nicht vergessen, dass auch andere Masken nicht passen. Oft passt die Maske nicht zur Gesichtsform, gerade bei Kindern sieht man häufig, dass sie viel zu große Masken aufhaben. Und das ist mindestens so ineffektiv wie ein Bart.

hessenschau.de: Man atmet also auch durch den Bart, manche sagen, in dem Fall ist die FFP2- nicht effektiver als jede medizinische OP-Maske.

Scheuch: Wir sind Nasenatmer. Das heißt, wenn die Nase gut abgedichtet ist durch die FFP2-Maske, verhindert sie immer noch gut das Austreten von Aerosolteilchen und hat eine Filterwirkung. Das mit dem Bart darf man nicht überbewerten. Ich glaube, kaum jemand hat die Maske so eng am Gesicht anliegen, dass sie einen 100-prozentigen Schutz bietet. Das tun sie sowieso nie.

Jetzt habe ich gelesen, man soll Nylonstrümpfe über die Maske ziehen. Forscher der Universität Cambridge haben nachgewiesen, dann sind die Masken noch effektiver. Aber man sollte die Kirche im Dorf lassen. Wenn man eine Maske trägt, sollte man sie so tragen, dass man noch einigermaßen atmen kann, und dann atmet man immer auch etwas an der Maske vorbei - mit Bart oder ohne.

Der Physiker Gerhard Scheuch Bild © hr

hessenschau.de: Die FFP2-Maske hat sich durchgesetzt, mit OP-Maske kommt man nicht mehr überall rein - halten Sie das für richtig?

Scheuch: Die FFP2-Masken schützen andere und uns. Es ist gut, dass sie jetzt überall getragen werden. Omikron ist sehr ansteckend, weil man offenbar viel weniger Viren abbekommen muss, um sich zu infizieren. Die chirurgische Maske schützt mehr vor Tropfen. Die sind für Ärzte gedacht, die eine Wunde nicht mit eigenen Tropfen kontaminieren wollen. Diese Masken verhindern also eher, dass wir Spucketröpfchen oder beim Reden größere Partikel ausstoßen.

hessenschau.de: Manchmal sieht man, dass die Maske bei Leuten auch mal ein paar Zentimeter über die Nase hinaus ragt. Muss man wie bei der Jeans erst das passende Modell finden?

Scheuch: So ist es. Es gibt Masken, die von der Stiftung Warentest getestet wurden, die haben eine gute Passform. Aber manche Masken sind einfach zu groß für manche Gesichter. Die stehen dann ab und man atmet durch die Lücken. Dann haben sie auch kaum Schutzwirkung.

hessenschau.de: Man kann es auch darauf anlegen, dass die Maske ihre Wirkung verliert: Bringt das Ganze noch was, wenn ich im Regen stehe mit meiner FFP2?

Scheuch: Generell würde ich draußen Masken nur in Ausnahmefällen anziehen, draußen passiert so gut wie nichts. Die Maske geht kaputt, wenn sie feucht wird. Gerade jetzt, wenn man sie draußen trägt, kondensiert die kalte Luft, das bringt dann auch nichts mehr.

Man sollte sie auch nicht zu oft tragen: Ich habe das selbst gerade getestet und eine Maske eine Woche getragen und dann eine Messung gemacht. Sie hat viel Schutzwirkung verloren. Normal hat sie 95 Prozent der Aerosolteilichen zurückgehalten, nach einer Woche nur noch 70 Prozent.

hessenschau.de: Viele von uns kommen mal in die Situation, in der wir besonders vorsichtig sein wollen, etwa beim Besuch von Risikopatienten. Hilft es da, einfach noch eine OP-Maske über die FFP2 zu ziehen, wie man manchmal sieht?

Scheuch: Das mit den Nylonstrümpfen ist keine dumme Idee, die OP-Maske oben drauf bringt wohl nichts. Wenn Lücken an den Rändern da sind, bleiben sie so auch da. Nylons sehen jetzt nicht super aus, aber damit hat man die Maske sehr dicht ans Gesicht gepresst und das erhöht die Schutzwirkung. Es gibt Leute, die sich die Maske mit medizinischen Tapes noch ans Gesicht ankleben, das muss aber nicht sein.

FFP2-Masken sind wahrscheinlich der effektivste Schutz in der Pandemie. Trotzdem wissen wir manchmal gar nicht, wo wir uns anstecken. Wir kommen in einen Raum, in dem niemand ist, und da steht noch die Aerosolwolke von jemand anderem - das sind Situationen, die wir kaum vermeiden können.

Mit Gerhard Scheuch sprach Sonja Süß.