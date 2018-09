Aktivisten bei Blockadeaktion in Kassel

Aktivisten bei Blockadeaktion in Kassel Bild © BlockWar

Aktivisten blockieren Rüstungskonzerne in Kassel

Friedensaktivisten haben am Freitagmorgen in Kassel Zufahrten zu Rüstungskonzernen blockiert. Sie kündigten weitere Proteste im Tagesverlauf an.

Aktivisten haben in Kassel anlässlich des Weltfriedenstags mit Sitzblockaden gegen zwei Rüstungskonzerne demonstriert. Die Polizei bestätigte hessenschau.de, dass es am frühen Freitagmorgen zwei Blockadeaktionen gegeben habe. Rund 55 Rüstungsgegner hätten friedlich protestiert und kurzfristig die Zufahrten blockiert.

Rheinmetall und MAN im Visier

Ein Sprecher des Aktionsbündnisses "Block War" nannte hessenschau.de rund 70 Aktivisten, die zwischen 5 und 8 Uhr an zwei Sitzblockaden beteiligt gewesen seien und die Zufahrt zu der Kasseler Panzerfabrik des Rüstungskonzerns Rheinmetall Landsysteme und MAN Military Vehicles im Industriepark Mittelfeld blockiert hätten.

Auch die hessische Bundestagsabgeordnete und verteidigungspolitische Sprecherin der Linkspartei, Christine Buchholz, beteiligte sich an den Aktionen.

"Unzählige Menschen durch Kasseler Waffen ermordet"

Die Aktivisten riefen unter anderem "Wir sind hier, wir sind laut, weil Ihr weiter Waffen baut" und zeigten Transparente mit der Aufschrift "Rheinmetall entwaffnen". Mit ihrer Blockade wollten die Rüstungskritiker Produktion und Logistik stören. Die Rheinmetall-Beschäftigten konnten das Werksgelände jedoch verlassen und betreten. "Unser Protest richtet sich nicht gegen die Mitarbeiter", erklärte der Sprecher.

"Block War" kritisiert eine "immer größer werdende Akzeptanz der Regierungen" in Bezug auf Rüstungsproduktionen und Exporte". Zudem seien "durch Kasseler Waffen bereits unzählige Menschen auf der ganzen Welt ermordet, verstümmelt und eingeschüchtert worden", hieß es in einer Mitteilung des Aktionsbündnisses.

Es kündigte für den Freitag Demonstrationen und weitere Blockaden an. Weitere Ziele seien die Unternehmen Airbus Military, ARTEC, Breithaupt Kassel, Ferchau Engineering, Eurocopter und Glückauf Logistik in Kassel.