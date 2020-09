Es ist ein Teilerfolg für die "Danni bleibt"-Aktivisten: Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts können sie nun doch in ihren Protestcamps im Dannenröder Forst übernachten - zumindest unter Auflagen.

Im Rechtsstreit um Auflagen für die Proteste gegen den Weiterbau der A49 im Dannenröder Forst haben die Aktivisten einen Teilerfolg vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erzielt. Sie dürfen nun ab dem 24. September doch in den Protestcamps übernachten.

Behördenvertreter zum Ortstermin im Forst

Das Regierungspräsidium Gießen (RP) kann jedoch bis Donnerstag nachbessern und neue Auflagen zum Versammlungsrecht und zum Infektionsschutz erstellen, wie ein Sprecher der Behörde gegenüber dem hr am Mittwoch betonte. Vertreter des RP, der Gesundheitsämter und der zuständigen Landkreise waren am Mittwoch noch vor Ort in den Camps, um sich ein genaues Bild von der Lage zu machen. "Ziel ist es zu klären, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um Übernachtungen zu ermöglichen", teilte das RP mit.

Das Karlsruher Urteil gilt zwar nur für eins der beiden bisher genehmigten Camps, doch das RP Gießen will die beiden bisher genehmigten Camps in Stadtallendorf-Schweinsberg (Marburg-Biedenkopf) und Homberg/Ohm-Dannenrod (Vogelsberg) im Bezug auf das Übernachtungsverbot gleich behandeln.

Auch ein drittes, bisher nicht zugelassenes Protestcamp in Kirtorf (Vogelsberg) darf nun stattfinden - zumindest bis zum 30. September, urteilte das Bundesverfassungsgericht. Ab dem 1. Oktober sei die Fläche bereits an Einsatzkräfte vermietet worden. Es soll von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr genutzt werden, insbesondere als Hubschrauberlandeplatz. Ein viertes beantragtes Protestcamp bleibt dagegen verboten, weil es sich im Wasserschutzgebiet befindet.

Unzureichende Begründung der Anordnung

Das RP Gießen hatte den Aktivisten für ihre Versammlungen im Dannenröder Forst Auflagen gemacht. Beispielsweise dass sie sich auf den Plätzen nur zwischen 8 und 23 Uhr aufhalten und keine Zelte zum Schlafen oder Erholen aufstellen. Gegen das Übernachtungsverbot hatten die Aktivisten wiederholt protestiert. So waren sie kürzlich mit Bettgestellen auf eine nahegelegene Bundesstraße gezogen.

Die Bundesverfassungsrichter urteilten nun, die Ausführungen des eingeschalteten hessischen Verwaltungsgerichtshofs ließen nicht erkennen, dass es in seinem Urteil den Auflagen insbesondere in Bezug auf die sofortige Vollstreckbarkeit "in zutreffender, den erkennbaren Interessen des Beschwerdeführers Rechnung tragender Weise erfasst und darüber entschieden hat." Sprich: Es wurde unzureichend begründet, warum die Auflagen mit sofortiger Wirkung für die Camps gelten sollten, und nicht erst später.

Die Protestler begrüßten die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. "Die Versammlungsfeindlichkeit der Gießener Behörden und Gerichte ist seit Wochen offensichtlich und schlicht nicht akzeptabel", hieß es aus dem Versammlungsunterstützungsteam im Aktionsbündnis "Keine A49".

170 Autos mit Farbe besprüht

Die Proteste gegen den Weiterbau der A49 hatten am Dienstag auch außerhalb des Dannenröder Forsts an Schärfe zugelegt. Unbekannte markierten in Gießen Dutzende Autos mit Farbe und drohten damit, diese anzuzünden, sollte es zu einer Rodung des besetzten Waldes kommen. Die Polizei sprach am Mittwoch von rund 170 beschädigten Autos.

Wer hinter der Aktion steckt, ist noch unklar. Die Täter nannten sich in einem Bekennerschreiben selbst "autonome Kleingruppe" und riefen zur Solidarität mit den Waldbesetzern auf.

Umstrittenes Ausbauprojekt

Die A49 soll nach der Fertigstellung Kassel und Gießen verbinden. In der vergangenen Woche war es im Zuge der Räumung einer Barrikade zu einer ersten größeren Auseinandersetzung gekommen. Eine Aktivistin war auf einen sogenannten Tripod geklettert - ein dreibeiniges Gestell aus Baumstämmen - und hatte stundenlang darauf verharrt, bis Spezialeinsatzkräfte der Polizei sie herunterholten. Der Streit um den Ausbau spaltet in der Region die Gemüter.

Sendung: hr-iNFO, 22.09.2020, 19:00 Uhr