Alarmstufe 3 erreicht - immer mehr Corona-Fälle in Offenbach

Die Stadt Offenbach hat weiterhin mit steigenden Corona-Infektionszahlen zu kämpfen. Am Sonntag wurde eine neue Warnstufe überschritten. Auf drastische Maßnahmen will die Stadt aber wohl vorerst verzichten.

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in der Stadt Offenbach weiter angestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden am Sonntag 35,3 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert. Damit hat Offenbach die zweite Warnstufe überschritten und die Phase 3 des Eskalationskonzeptes der hessischen Landesregierung erreicht.

Ab 35 Neuinfektionen greift ein weiteres Bündel von Maßnahmen des vom Sozialministerium erarbeiteten Einsatzplanes. Schritte wie strengere Kontaktbeschränkungen und Schließungen sind möglich. Auch die Einbindung des Planungsstabs Covid-19 des Sozialministeriums ist zu erwarten.

Stadt arbeitet an Maßnahmenkonzept

Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) sagte am Sonntag dem hr, dass die zu erwartenden Maßnahmen keine Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage haben sollen: "Wir werden keine Betriebe oder Unternehmen schließen." Er nehme die Situation jedoch sehr ernst. Es gelte, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, die angemessen seien.

Wie diese genau aussehen werden, konnte Schwenke noch nicht sagen. Am Montag will die Stadt eine Stellungnahme zu den aktuellen Entwicklungen veröffentlichen. Dazu würden unter anderem Vorschläge von Ordnungs- und Gesundheitsamt im Verwaltungsstab beraten, so Schwenke.

Für die vorherige Phase des Eskalationskonzepts, in der sich Offenbach am Samstag noch befand, setzt das Landeskonzept insbesondere auf die Information der Bürger. Zudem beschloss die Stadt strengere Regeln bei Sportveranstaltungen und in der Gastronomie.

Am Freitag war in der Stadt Offenbach mit 21,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erstmals die Warnstufe von 20 Fällen in Hessen überschritten worden. Am Samstag waren es dann 29,9 Fälle gewesen.

Infektionsrisiko durch Urlaubsreisen

Oberbürgermeister Schwenke nannte in einer am Samstagabend von ihm auf Instagram veröffentlichten Nachricht unter anderem Reiserückkehrer als Ursache für die gestiegene Zahl an Infektionen. Dabei liege ein "leichter Schwerpunkt" auf den Balkanstaaten. Er sehe keinen Grund für einen sofortigen Shutdown. Schwenke appellierte, alle Kontakte zu unterlassen, die nicht notwendig seien.

Außerdem gab es nach Angaben der Stadt von Freitag einen zweiten Ausbruchsherd, eine Busreise zur Besichtigung einer Käsefabrik in den Niederlanden. Daneben gibt es laut Gesundheitsdezernentin Sabine Groß (Grüne) zunehmend Fälle, in denen der Ursprung der Ansteckung unbekannt ist.

Rheingau-Taunus-Kreis erreicht Warnstufe

Auch der Rheingau-Taunus-Kreis überschritt mit den Zahlen von Sonntag einen Schwellenwert. Hier wurden laut RKI-Angaben 21,9 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gezählt.

Weitere Informationen Mehrstufiges Eskalationskonzept Das Konzept des Sozialministeriums zur Eindämmung lokaler Coronavirus-Ausbrüche sieht mehrere Stufen vor:

Bis 20 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt es keine verschärften Maßnahmen.

je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt es keine verschärften Maßnahmen. Ab 20 Neuinfektionen gelten eine erhöhte Aufmerksamkeit, verstärkte Informationspflicht sowie bedarfsgerecht angepasste Maßnahmen.

gelten eine erhöhte Aufmerksamkeit, verstärkte Informationspflicht sowie bedarfsgerecht angepasste Maßnahmen. Ab 35 Neuinfektionen gelten wieder strengere Kontaktbeschränkungen. Betriebe und Einrichtungen, in denen das Coronavirus aufgetreten ist, werden geschlossen. Zusätzliche Krankenhausbetten werden geschaffen.

gelten wieder strengere Kontaktbeschränkungen. Betriebe und Einrichtungen, in denen das Coronavirus aufgetreten ist, werden geschlossen. Zusätzliche Krankenhausbetten werden geschaffen. Ab 50 Neuinfektionen kommt es zu weitgehenden Einschränkungen: Einrichtungen und Betriebe müssen geschlossen, Zusammenkünfte untersagt und auch der ÖPNV eingeschränkt werden.

kommt es zu weitgehenden Einschränkungen: Einrichtungen und Betriebe müssen geschlossen, Zusammenkünfte untersagt und auch der ÖPNV eingeschränkt werden. Ab 75 Neuinfektionen übernimmt zusätzlich der Krisenstab des Sozialministeriums die Steuerung der Maßnahmen. Ende der weiteren Informationen

