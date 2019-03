In hessischen Universitätsbibliotheken herrscht ein reger Andrang von Abiturienten - viele von ihnen bereiten sich dort auf ihre schriftlichen Prüfungen vor.

Für die Situation müsse eine Lösung gefunden werden, forderte der Allgemeinen Studierendenausschuss der Goethe-Universität Frankfurt. Einige Fachbibliotheken in Frankfurt beschränken seit Mitte Januar den Zugang. Andrang gibt es nicht nur in Frankfurt, sondern auch in anderen Städten. Auch in Wiesbaden sind die Bibliotheksräume bis zum Anschlag gefüllt.

Am Donnerstag beginnt mit den Englisch-Klausuren das schriftliche Abitur an Hessens Gymnasien.