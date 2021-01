In zwei Wochen sollen die ersten Impfzentren in Hessen öffnen. Vorrang bei der Terminvergabe haben die über 80-Jährigen. Infos dazu bekommen sie per Brief. Der Impfstoff ist allerdings nach wie vor knapp.

Das Land Hessen will alle Bewohner ab 80 Jahren aufwärts schriftlich darüber informieren, wie sie sich für eine Corona-Schutzimpfung anmelden können. Innenminister Peter Beuth (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) kündigten am Dienstag in Wiesbaden an, dass es auch ein Erfassungsverfahren für häusliche Impftermine geben solle. "Es wird aufgrund der geringen Impfmengen noch einige Wochen in Anspruch nehmen, bis Hausbesuche durch mobile Impfteams in Hessen landesweit erfolgen können", teilten die Minister mit.

Anmeldung online oder per Telefon

Bislang ist geplant, dass ab 19. Januar die ersten sechs regionalen Impfzentren in Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt öffnen. Menschen aus der ersten Priorisierungsgruppe der Corona-Impfverordnung können sich ab dem 12. Januar dort für ihren persönlichen Impftermin anmelden. Zu dieser Gruppe zählen Männer und Frauen im Alter ab 80 Jahren.

Zwei Wege führen für Angehörige der ersten Gruppe zum persönlichen Impftermin: Eine telefonische Anmeldung über die Hotline 116 117 oder eine Onlineanmeldung über die Webseite impfterminservice.de. "Da noch nicht ausreichend Impfstoffe für alle Personen der höchsten Priorisierungsgruppe zur Verfügung stehen, richtet sich die Anzahl der verfügbaren Termine zunächst auch nach der Menge des verfügbaren Impfstoffs", erläuterte die Landesregierung. Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen können, werden von mobilen Impfteams besucht.

Gelieferter Impfstoff fast aufgebraucht

Rund 38.000 Hessinnen und Hessen seien seit dem 27. Dezember geimpft worden, teilten die Minister mit. Wegen der sehr begrenzten Menge an Impfstoff wurden zunächst Bewohner sowie das Personal von Alten- und Pflegeheimen von mobilen Impfteams geimpft.

Zugleich haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kliniken Corona-Schutzimpfungen erhalten, die besonders im Kampf gegen Covid-19 gefordert sind. "In den kommenden Tagen werden wir sämtliche derzeit zur Verfügung stehenden Impfdosen durch die mobilen Teams und die Impfungen in den Krankenhäusern aufgebraucht haben", teilten die Minister mit.

Nächste Lieferung Ende der Woche

Für diesen Freitag wurde eine neue Impfstofflieferung mit rund 49.000 Dosen für Hessen angekündigt. "Damit kann dann ohne Unterbrechung weiter durch die mobilen Teams in den Alten- und Pflegeheimen geimpft werden." Die darauffolgenden Lieferungen mit jeweils rund 49.000 Dosen habe der Bund für den 18. und den 25. Januar terminiert. Ab dann sollen wöchentlich jeweils montags Lieferungen erfolgen.

Weitere Informationen Weitere Informationen zur Impfung Wer sich über die Schutzimpfung in Hessen informieren möchte, kann auf das Informationsangebot der Landesregierung oder auf die Webseite des Robert-Koch-Instituts zurückgreifen. Für allgemeine Fragen steht das Bürgertelefon der Landesregierung unter der Nummer 0800 555 4666 zur Verfügung. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-info, 05.01.2020, 12 Uhr