Nach dem rassistischen Anschlag von Hanau 2020 wurde lange darüber diskutiert, wo das zentrale Mahnmal für die Opfer errichtet werden soll. Erst vier Jahre später einigten sich die Stadt und die Mehrheit der Angehörigen auf einen Standort. Nun wird endgültig über die Pläne abgestimmt.

Wenn sich die Hanauer Stadtverordneten an diesem Montagabend im Rathaus versammeln und über den Tagesordnungspunkt 11.1 abstimmen, geht eine jahrelange Diskussion zu Ende – über ein Streitthema, das in der Stadtpolitik immer wieder polarisiert hat.

Direkt nach dem Anschlag vom 19. Februar 2020 war das Brüder-Grimm-Denkmal auf dem zentralen Marktplatz zu einer Gedenkstätte geworden: Menschen stellten dort Kerzen auf, legten Blumen nieder, befestigten Fotos und hielten inne.

Audiobeitrag Bild © Stadt Hanau/HHVISION | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Monatelang kümmerten sich Hinterbliebene darum, dass dieser Ort sauber und ordentlich blieb. "Ich muss das tun - für meinen Bruder," erklärte damals beispielsweise Çetin Gültekin, der beim Anschlag seinen Bruder Gökhan verloren hatte.

Stadt lehnte Standort am Marktplatz ab

Weil das Denkmal anlässlich seines 125. Geburtstags im Sommer 2021 restauriert wurde, war es vorab von den Hinterbliebenen geräumt worden. Schon vorher kamen Diskussionen auf, ob das Grimm-Denkmal und der Marktplatz überhaupt geeignet für das Gedenken an die Anschlagsopfer seien.

Die meisten Hinterbliebenen sahen das so, viele sehen das auch heute noch so. "Die Angst, vergessen zu werden, schwingt mit," schrieben die Hinterbliebenen im März 2021 in einem offenen Brief, bevor sie das Denkmal räumten.

Nach dem Anschlag wurde 2020 vor allem am Brüder-Grimm-Denkmal auf dem Hanauer Marktplatz getrauert. Bild © Imago Images

Die Stadt lehnte diesen Ort wegen der historischen Verbindung des Platzes zu den Brüdern Grimm und seiner Nutzung durch Wochen- und weitere Märkte als ungeeignet ab und sprach sich für einen anderen Ort aus. Während die Abstimmung über die Gestaltung eines solchen zentralen Mahnmals vergleichsweise schnell vonstattenging, dauerte die Standortsuche umso länger.

"Platz des 19. Februar"

Erst Anfang November 2024 einigte sich die Mehrheit der Hinterbliebenen mit der Stadt auf einen Vorschlag: den Platz vor dem geplanten "Haus für Demokratie und Vielfalt". Es wird am Kanaltorplatz errichtet und liegt zwischen den beiden Anschlagsorten in der Innenstadt und dem Stadtteil Kesselstadt. Der Bereich rund um das Mahnmal soll dann den Namen "Platz des 19. Februar" tragen.

Der Künstler Heiko Hünnerkopf mit seinem Entwurf für das Mahnmal. Bild © picture-alliance/dpa

"Damit schaffen wir einen zentralen Ort, der Gedenken und Erinnern sowie das Bekenntnis zu demokratischen Werten in einzigartiger Weise verbindet," erklärt Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky.

Zustimmung gilt als sicher

Unmittelbar nach dem Anschlag hatte die Stadt entschieden, ein Zentrum für Demokratie und Vielfalt zu errichten – eine Begegnungs- und Beratungsstätte, die nicht nur die Erinnerung an die Opfer bewahren, sondern vor allem Raum für zivilgesellschaftliches Engagement bieten soll. Das Konzept sieht Informations- und Beratungsdienste vor, aber auch Platz für Tagungen und Gedenkveranstaltungen. Bis Ende 2026 soll das Areal komplett neu gestaltet sein.

Nachdem sich Hinterbliebene mit der Stadt auf den Standort geeinigt hatte, stimmte auch der Magistrat vor gut zwei Wochen dafür. Am Montagabend haben schließlich die Stadtverordneten das letzte Wort. Erwartet werden zahlreiche Redebeiträge vor der Abstimmung. Eine Zustimmung gilt aber als sicher. Damit dürften auch die jahrelangen Diskussionen zu Ende gehen.