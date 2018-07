"Abtreiben macht frei" - das Schreiben einer christlichen Kleinpartei an Bundestagsabgeordnete sorgt für Entsetzen. Ziel der Provokation ist ein Wiesbadener Verein, der Embryonen von Schwangerschaftsabbrüchen bestattet.

Die Einladung zu einer angeblichen Trauerfeier von Abtreibungsgegnern nach Wiesbaden hat wohl juristische Folgen. Eine Bundestagsabgeordnete der Grünen hat wegen eines Holocaust-Vergleichs Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt. Auch das Erzbistum Köln prüft juristische Schritte, weil in dem Schreiben behauptet wurde, der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki nehme an der Veranstaltung teil. Dahinter steckt offenbar eine Initative radikaler Abtreibungsgegner, die verhindern möchte, dass ein Wiesbadener Verein die Bestattung von Föten durch Schwangerschaftsabbrüche ermöglicht.

"Abtreiben macht frei" steht auf der Fotomontage, die den Wiesbadener Südfriedhof mit einer fiktiven Torbeschriftung zeigt. Die Anspielung auf das Konzentrationslager Auschwitz, dessen Tor mit der Aufschrift "Arbeit macht frei" versehen war, sorgte bei der Grünen-Bundestagsabgeordneten Margarete Bause für Entsetzen.

Bundestagsabgeordnete Bause: "Verharmlosung des Holocaust"

Absender des Schreibens, das an Bause und einige andere Bundestagsabgeordnete ging, ist die Splitterpartei "Das Zentrum" - oder besser gesagt: ihr Vorsitzender Gerhard Woitzik, wie die Frankfurter Rundschau am Freitag berichtete . Die Partei lädt darin zu einer "interreligiösen Trauerfeier für im Mutterleib ermordete Kinder aus ganz Deutschland" ein, die am 11. Juli auf dem Wiesbadener Südfriedhof stattfinden solle.

Bause, die Sprecherin für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe ist, hat wegen des Schreibens einen Strafantrage wegen Volksverhetzung gestellt. Die Anzeige liegt dem hr vor. Die Anspielung auf Konzentrationslager sei "unsäglich", so Bause. "Wer mit solchen Methoden arbeitet, verharmlost den Holocaust und verhöhnt Millionen seiner Opfer."

"Eine Geschmacklosigkeit, die wir nicht billigen"

Die Partei "Das Zentrum", eine überwiegend katholische Kleinstpartei, die sich gegen jede Form der Abtreibung wendet und gegen die das Bistum Limburg rechtlich wegen einer Hetzkampagne gegen Bischof Bätzing vorgehen will, rudert inzwischen zurück. Sie distanziere sich von der "umstrittenen Postwurfsendung", schrieb sie auf ihrer Homepage. Zentrum-Generalsekretär Christian Otte nannte die Fotomontage in der Mitteilung "eine Geschmacklosigkeit, die wir nicht billigen, von der wir auch keine Kenntnis hatten und von der wir uns auch in aller Form distanzieren". Für eine Nachfrage war Otte am Freitag nicht zu erreichen.

Auch die in der Einladung enthaltene Behauptung, der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki nehme an der Veranstaltung teil, bedauert die Partei demnach. Das Erzbistum Köln prüft indessen juristische Schritte. In dem Schreiben der Zentrums-Partei hatte es geheißen, der Erzbischof werde bei dem Termin in Wiesbaden Abtreibungsopfern "die Ehre erweisen". Das Erzbistum weist die Darstellung als falsch zurück. Der Erzbischof habe niemals zugesagt, an einer derartigen Veranstaltung teilzunehmen.

Aktion gegen Sternengarten-Verein?

Als weiterer Gast bei der angeblichen Trauerveranstaltung wird Husamuddin Martin Meyer gennant. Der Islamwissenschaftler ist im Wiesbadener Gefängnis als Seelsorger im Einsatz und versucht über seine Arbeit bei dem Verein Vibis e.V., einem Darmstädter Verein für islamische Bildung, Integration und Seelsorge, unter anderem muslimische Häftlinge vor Radikalisierung zu schützen. Meyer war am Freitag nicht zu erreichen.

Vibis-Vorsitzender Omar Askari sagte auf Anfrage von hessenschau.de, Meyer habe mit ihm über den Fall gesprochen und mit der Partei "Das Zentrum" nichts zu tun. Zwar habe Meyer an dem Tag unabhängig von seiner Arbeit bei Vibis e.V. tatsächlich einen Termin am Wiesbadener Friedhof gehabt. Dieser sei jedoch verschoben worden. Dabei habe es sich laut dem Vibis-Vorsitzenden um eine Trauerveranstaltung des "Sternengartens Wiesbaden e.V." gehandelt.

"Jemand scheint das instrumentalisieren zu wollen", vermutet Omar Askari. Der Sternengarten-Verein organisiert die Bestattung tot zur Welt gekommener Kinder bis zum 6. Schwangerschaftsmonat - unabhängig davon, ob sie durch Fehl- oder Totgeburt oder durch Abbruch der Schwangerschaft zur Welt kamen.

"Für uns ist das sehr belastend"

Ursprünglich sollte zu dem genannten Zeitpunkt tatsächlich ein Bestattungstermin mit Husamuddin Meyer sowie einem evangelischen und einem katholischen Geistlichen auf dem Friedhof stattfinden, bestätigte die erste Vorsitzende des Sternengarten-Vereins Susanne Fichtl hessenschau.de. Der Termin sei jedoch verschoben worden, nachdem die letzten beiden Bestattungstermine von einem militanten Abtreibungsgegner gestört worden waren. Der namentlich bekannte Mann habe zudem Handzettel mit einem ganz ähnlichen "Abtreiben mach Frei"-Motiv in Briefkästen in Wiesbaden geworfen, um gegen die Arbeit des Sternengarten-Vereins zu protestieren.

"Für uns ist das sehr belastend", schildert Fichtl. Für die Eltern, die ihr tot geborenes Kind verabschieden wollen, wolle man Unruhe verhindern. Den teilnehmenden Eltern sei bekannt, dass auch Föten aus Schwangerschaftsabbrüchen beigesetzt würden und wären damit einverstanden. Doch die Aktionen des Protestlers setzten den Eltern zu, so Fichtl: "Sie fanden das ganz schlimm." Nun werde geprüft, ob dem Mann ein Hausverbot erteilt werden könne.