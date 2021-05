Rund 1.500 Menschen haben am Freitag mit einer Demonstration in Frankfurt an das 100-jährige Bestehen der antifaschistischen Bewegung und an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert.

Zudem gedachten sie mit einer Schweigeminute im Stadtteil Gallus vor dem Gebäude, in dem in den 60-er Jahren der Auschwitz-Prozess verhandelt wurde, der Opfer von Nationalsozialismus und Faschismus. Der Zug in die Innenstadt wurde von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. Bis zum Abend verlief der Demonstrationszug friedlich, sagte eine Polizeisprecherin.