Woche für das Leben in Rüdesheim eröffnet

Kurzmeldung Woche für das Leben in Rüdesheim eröffnet

Mit einem Appell zur Inklusion haben die christlichen Kirchen in einem Gottesdienst in Rüdesheim (Rheingau-Taunus) die ökumenische Woche für das Leben eröffnet.

In dem inklusiven Gottesdienst am Samstag riefen der Limburger Bischof und Vorsitzender der Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und die EKD-Ratsvorsitzende, Bischöfin Kirsten Fehrs zu mehr Integration von Menschen mit Behinderung auf. "Eine Gesellschaft darf weder selektieren noch diskriminieren", so der gemeinsame Appell.

Die bundesweite Aktion "Woche für das Leben" stellt bis zum 20. April junge Menschen mit Behinderungen und ihre alltäglichen Herausforderungen in den Mittelpunkt. Das Motto lautet "Gemeinsam. Verschieden. Gut."