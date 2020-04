Die Arolsen Archives suchen Freiwillige für ihr Projekt "Jeder Name zählt".

Es gehe darum, im Internet einsehbare Listen der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem von Opfern des Nationalsozialismus in Datenbanken einzupflegen, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Die historischen Dokumente könnten so später von Angehörigen der Opfer oder Wissenschaftlern gefunden werden.