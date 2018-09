Globalisierungskritiker von Attac haben die Frankfurter Paulskirche besetzt. Nach Verhandlungen mit der Stadt dürfen sie über Nacht dort bleiben. Zuvor hatten sie als "graue Sklaven der Finanzmärkte" im Bankenviertel demonstriert.

Nachdem Aktivisten der globalisierungskritischen Organisation Attac am Samstagnachmittag die Frankfurter Paulskirche besetzt haben, hat die Stadt entschieden, die Aktion zu dulden und den Besetzern sogar eine Übernachtung zu erlauben. "Wir lassen die Aktivisten gewähren, nachdem wir uns überzeugt haben, dass die Atmosphäre entspannt ist", sagte ein Sprecher von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) der hessenschau.

Aktion an "Geburtsstätte der Verfassung"

Sie hätten die Paulskirche besetzt, "um an dieser Geburtsstätte der deutschen Verfassung nachdrücklich daran zu erinnern, dass staatliches Handeln und politische Entscheidungen dem Geist der Verfassung verpflichtet sind", sagte Attac-Sprecherin Frauke Distelrath dem hr. "Her mit der Demokratie!" war auf einem Banner zu lesen, das die Aktivisten ausrollten.

Der Tag der Demokratie am Samstag war der Anlass für ihre Aktion: "Die Grundpfeiler unserer Demokratie sehen wir an vielen Stellen erheblich gefährdet", hieß es in einer Erklärung, die die Demonstranten im großen Saal der Paulskirche vortrugen.

In der Kirche hatten die Besetzer eine Podiumsdiskussion abgehalten und Musik gemacht, am Abend sollte noch ein Film gezeigt werden. Rund 50 Aktivisten wollten über Nacht in der Paulskirche bleiben. Die Polizei wird in der Nacht vor Ort bleiben, um die Paulskirche zu bewachen. Der Sprecher der Stadt sagte nach der Einigung, es gebe keine Befürchtungen, dass die Situation eskalieren könnte, eine Aktion für Demokratie passe sogar zum Ort.

Allerdings habe man den Aktivisten eine Bedingung gestellt: Bis Sonntagmorgen um 9 Uhr müssen sie die Paulskirche verlassen haben, dann beginnt der Aufbau für eine Veranstaltung. Neben Attac-Mitgliedern waren auch Vertreter des Bündnisses Seebrücke bei der Besetzung dabei.

Bulle und Bär durch die Innenstadt gezogen

Vor der Aktion in der Paulskirche hatten rund 200 Demonstranten an den Beginn der globalen Finanzkrise vor zehn Jahren erinnert. Verkleidet als "graue Sklaven der Finanzmärkte" und mit den Börsen-Symboltieren Bulle und Bär zogen sie durch das Bankenviertel bis zum Börsenplatz. Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht. Aufgerufen zu der Veranstaltung hatte Attac im Rahmen einer europaweiten Aktion unter dem Motto "Finance for the People!".

Symbolischer Protest: Graue Sklaven ziehen den Börsen-Bullen. Bild © hessenschau.de

"Die Jagd nach Rendite und das Konkurrenzprinzip breiten sich immer weiter aus", sagte der Attac-Finanzexperte Alfred Eibl. "Schulen, Pflegeheime und Krankenhäuser werden in Anlageobjekte umgewandelt, die Profite bringen müssen" Es sei höchste Zeit, das Finanzsystem in den Dienst aller Menschen zu stellen. Für die Kosten einer neuen schweren Krise müssten alle Bürger aufkommen.