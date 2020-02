Peter Feldmann spricht in der Paulskirche (Archivbild)

Veranstaltung in Frankfurter Paulskirche

Noch vor rund anderthalb Jahren besetzte Attac die Frankfurter Paulskirche: Nun hat Stadtoberhaupt Feldmann die Globalisierungskritiker ebendorthin eingeladen - zum Unmut der Frankfurter CDU.

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat in der Frankfurter Paulskirche die Arbeit des globalisierungskritischen Netzwerks Attac gewürdigt. Attac setze sich für eine gerechte Globalisierung und Demokratisierung sowie für eine ökologische, solidarische und friedliche Weltwirtschaftsordnung ein, sagte Feldmann am Samstag bei einer Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen von Attac in der Frankfurter Paulskirche.

"Attac ist Zivilgesellschaft im besten Sinne." Mit dem Netzwerk habe er zu dessen Geburtstag einen Gast eingeladen, der nicht bequem sei und eine Leistung für die Gesellschaft erbringe, verteidigte Feldmann die Veranstaltung.

CDU: Paulskirche nicht der geeignete Ort

Dass Attac in der Paulskirche Geburtstag feiern durfte, hatte für Kritik bei der Frankfurter CDU gesorgt. Die Paulskirche, die im September 2018 von Attac symbolisch besetzt worden war, sei nicht der geeignete Ort für die Jubiläumsveranstaltung, hieß es. Feldmann berichtete in seiner Rede am Samstag von der damaligen Situation.

Er sei nach wie vor zutiefst davon überzeugt, dass es richtig gewesen sei, die Paulskirche damals nicht räumen zu lassen. Wenn ein Hausherr eine Veranstaltung dulde, dann sei das keine Besetzung, sagte der Oberbürgermeister und ergänzte: "Es tut mir leid, liebe Attacis, Sie haben die Paulskirche niemals besetzt." Mit der Aktion wollte Attac nach eigenen Angaben eine Debatte über die Grundpfeiler der Demokratie anstoßen.

Attac mag die Paulskirche. Hier ist allerdings nicht der Festakt zu sehen, sondern die Besetzung im September 2019. Bild © picture-alliance/dpa

Geplant war am Samstag auch noch eine Podiumsdiskussion unter anderem mit Luisa Neubauer von Fridays for Future und der Netzaktivistin Katharina Nocun.

