Polizeieinsatz bei einer früheren Querdenken-Demo in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Auch die nächste Instanz bestätigt Verbot der "Querdenken"-Demo in Frankfurt

Hessischer Verwaltungsgerichtshof in Kassel

Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel hat das Verbot der geplanten "Querdenken"-Demo in Frankfurt für rechtens erklärt. Nun bleibt den Organisatoren nur noch der Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Frankfurt stellt sich derweil trotzdem auf Demonstrationen ein.

Die für den heutigen Samstag geplante "Querdenken"-Demonstration in Frankfurt bleibt verboten: Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel bestätigte das Verbot am Samstagmorgen und wies die Beschwerde der Antragsteller zurück, wie ein VGH-Sprecher dem hr sagte.

VGH: "Kein tragfähiges Hygienekonzept"

Das höchste hessische Verwaltungsgericht erklärte damit die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt zur Verbotsverfügung der Stadt für rechtens. In der ersten Instanz befanden die Richter, dass Veranstaltungen in der angemeldeten Größe "ohne hinreichendes Hygiene- und Durchführungskonzept vor dem Hintergrund der Pandemielage" nicht vertretbar seien.

Auch der VGH begründete seine Entscheidung "mit der bestehenden Gefahr der Infektion mit dem Coronavirus". Angesicht der zu erwartenden Teilnehmerzahl von etwa 40.000 Personen sei nicht ersichtlich, wie die erforderlichen Mindestabstände zwischen Personen in der Frankfurter Innenstadt eingehalten werden könnten. Zudem sei an diesem dritten Adventssamstag mit vielen Weihnachtseinkäufern in der Stadt zu rechnen. Die Organisatoren der "Querdenken"-Demo hätten außerdem "kein tragfähiges Hygienekonzept" vorgelegt - und von der Stadt angebotene großflächige Alternativstandorte abgelehnt.

Den Veranstaltern der Demonstration bleibt jetzt nur noch die Möglichkeit, sich an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu wenden. Die Organisatoren der "Querdenken"-Demo hatten bereits am Freitag angekündigt, dass sie noch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wollen, sollten sie bei VGH - wie jetzt geschehen - unterliegen.

Zahlreiche Demos in der Innenstadt erwartet

In der Frankfurter Innenstadt werden trotz des Verbots der "Querdenken"-Demo zahlreiche Gegendemonstrationen erwartet. Die Polizei kündigte an, dass es immer wieder zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen kommen könne. Kundgebungen von Gegnern soll es unter anderem auf dem Paulsplatz, der Hauptwache und dem Opernplatz geben. Außerdem haben einige "Querdenker" trotz des Demo-Verbots zu Spaziergängen in der Innenstadt aufgerufen.

Sendung: hr-iNFO, 12.12.2020, 10 Uhr