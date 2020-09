Rund 100 Aktivisten sind gerade mit dem Fahrrad auf der A49 unterwegs, um gegen deren Ausbau und die geplante Rodung im Dannenröder Forst zu protestieren. Am Sonntag wollen die Befürworter demonstrieren.

Mehrere Aktivisten haben sich am Samstag an einer Fahrraddemo gegen den umstrittenen Ausbau der A49 beteiligt. Die Zahl der Teilnehmer, die am Morgen in Kassel starteten, lag nach Angaben der Veranstalter bei rund 150.

Auf der Fahrt schlossen sich weitere Gruppen dem Protestzug an. Rund 100 Teilnehmer seien mittlerweile auf der A49 unterwegs und radelten nach einer kurzen Zwischenkundgebung wie genehmigt zum Autobahnende, sagte ein Polizeisprecher dem hr am Samstagmittag auf Nachfrage. Die Autobahn ist zwischen Gudensberg und Neuental wegen der Fahrraddemo noch bis zirka 16 Uhr gesperrt.

Die Demonstration verlaufe friedlich. Die Beamten hatten auch vorgesorgt: Die Zahl der Einsatzkräfte liege im mittleren dreistelligen Bereich.

Protest gegen Rodung und Räumung

Mit der Demo unter dem Motto "Fahrrad fahr’n statt Autobahn!" will das Wald-Statt-Asphalt-Bündnis gegen den Ausbau der Autobahn im Dannenröder Wald protestieren. "Zweck der Versammlung ist sowohl der Protest gegen den Ausbau der A49, die drohende Räumung der Baumhäuser und Rodung des Dannenröder Forstes als auch das lebendige Beispiel einer Umnutzung der bereits bestehenden Teile der A49 als Fahrradschnellverbindung Kassel-Neuental", erklärte das Bündnis im Vorfeld.

Die Demonstration startete am Kasseler Hauptbahnhof. Von dort aus sollte es auf Landstraßen nach Gudensberg (Schwalm-Eder) und auf die A49 gehen. Auf der Autobahn, sowie über Landes- und Bundesstraßen sollte dann bis in den Dannenröder Forst geradelt werden. Die Abschlusskundgebung war für den Abend auf dem Sportplatz Dannenrod geplant. Eine weitere Demo dieser Art ist für den 3. Oktober geplant.

Auch Befürworter des Ausbaus wollen demonstrieren

Auch die Befürworter des A49-Ausbaus formieren sich. So haben mehrere Privatleute, Mitglieder der Initiative Pro A49 und Parteienvertreter aus Stadtallendorf zu einer Demo für den Ausbau der A49 aufgerufen. Bei der Veranstaltung, die am Sonntagvormittag um 11 Uhr am Autohof Stadtallendorf beginnen soll, ist auch ein Gang zum Camp der Aktivisten geplant.

Die Autobahn 49 soll nach dem Ausbau Kassel und Gießen verbinden. Aktivisten versuchen dies zu verhindern und haben sich bei Homberg/Ohm (Vogelsbergkreis) in Baumhäusern eingerichtet und Barrikaden aufgebaut.

Sendung: hr-iNFO, 23.04.2020, 14.00 Uhr