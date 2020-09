Ein Großaufgebot der Polizei ist seit Mittwochmorgen im Dannenröder Forst im Einsatz. Es geht um das Räumen von Barrikaden, die Umwelt-Aktivisten errichtet haben. Inzwischen kommt es zu Auseinandersetzungen.

Im Zuge der Proteste von Umweltschützern gegen den Ausbau der Autobahn 49 ist am Mittwochmorgen ein Großaufgebot der Polizei in den Dannenröder Forst ausgerückt. Straßenbarrikaden wurden von Baggern und Waldmitarbeitern weggeräumt.

Beim Auflösen von Sitzblockaden kam es am Vormittag auch zu Handgreiflichkeiten, wie Twitter-Bilder der Aktivisten zeigen. Die Klimaschützer berichteten zudem von Festnahmen.

Ein Polizeisprecher konnte diese Darstellung nicht bestätigen. Es seien die Personalien mehrerer Personen festgestellt worden, die die Rettungswege blockiert hätten. Weitere Details konnte er noch nicht nennen.

Ziel des Polizeieinsatzes ist, Rettungs- und Zufahrtswegen zu räumen, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen weiter mitteilte. Dabei gehe es unter anderem auch um dringend anstehende Arbeiten an einem Schacht für Trinkwasserversorgung.

"Heute werden keine Baumhäuser geräumt, und es wird auch nicht gerodet", betonte der Polizesprecher auf Nachfrage. Rund 80 Polizisten seien vor Ort. Ein spezieller Kontaktbeamter der Polizei informiere die Aktivisten vor und während der Arbeiten über den weiteren Verlauf. Aktivisten hatten in dem Waldstück nahe Homberg/Ohm (Vogelsberg) mehrere Blockaden errichtet, um die für den Ausbau geplante Rodung zu verhindern.

Protest gegen Ausbau der Autobahn 49

Die A49 soll Kassel und Gießen miteinander verbinden. Der geplante Teilabschnitt führt von Stadtallendorf nach Gemünden (Felda). Vorgesehen ist, dass dafür etwa 64 Hektar Wald gefällt werden, davon 27 Hektar im Dannenröder Forst. Die Rodungen werden für Oktober erwartet, was Umwelt- und Klimaschützer verhindern wollen.

Standorte der Aktivisten rund um den Dannenröder Forst Bild © hessenschau.de

In den vergangenen Tagen hatte es deshalb mehrere Protestaktionen gegeben, unter anderem wurde die Bundesstraße bei Kirtorf (Vogelsbergs) zeitweise blockiert. Im Dannenröder Forst haben Aktivisten Baumhäuser eingerichtet.

Unterstützung von Linke und Umweltschützern

In den vergangenen Wochen haben sich Unterstützer wie Attac Deutschland, Robin Wood und Extinction Rebellion hinter die Proteste gestellt. Auch die Linke im Hessischen Landtag hatte am Dienstag ihre Forderung nach einem Baustopp erneuert. Das Projekt sei aus der Zeit gefallen und dürfe nicht weiterverfolgt werden, sagte Fraktionsvize Jan Schalauske bei einer öffentlichen Fraktionssitzung im Dannenröder Forst.

Die Kritik richtet sich auch gegen Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir und Umweltministerin Priska Hinz. In einem offenen Brief an die beiden Grünen-Politiker forderte die Linke einen Aufschub des Projekts. Dazu wollte Schalauske an diesem Mittwoch einen Antrag in den Wirtschaftsausschuss des Landtags einbringen. Al-Wazir hat darauf verwiesen, dass es sich um ein Bundesprojekt handle und er als Landesminister nichts ändern könne. Zugleich appellierte er, dass der Protest "bitte, bitte friedlich bleiben muss".

Sendung: hr-iNFO,16.09.2020, 11.00 Uhr