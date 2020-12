Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Ausgangssperre auch in Limburg-Weilburg und im Main-Kinzig-Kreis

Erst Offenbach, jetzt ganze Kreise: Ab Samstag soll es auch in Limburg-Weilburg nächtliche Ausgangssperren geben. Andernorts gelten die verschärften Regeln sogar schon ab Freitag.

Im Kreis Limburg-Weilburg gilt ab Samstag eine nächtliche Ausgangssperre und ein ganztägiges Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Landrat Michael Köberle (CDU) erklärte am Donnerstag, der Kreis habe eine Allgemeinverfügung erlassen, die zunächst bis 22. Dezember gelte.

Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis dürfen ihre Wohnungen zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus besonderen Gründen verlassen. Während des genannten Zeitraums ist der Aufenthalt im Landkreis Limburg-Weilburg grundsätzlich auch Menschen untersagt, die nicht im Kreis wohnen.

Das erweiterte Eskalationsstufenkonzept des Landes sieht die verschärfte Maßnahmen dort vor, wo der Wert von wöchentlich 200 neuen Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern mindestens an drei Tagen hintereinander überschritten wird. In den vergangenen drei Tagen war dies im Kreis der Fall.

Dasselbe gilt für den Main-Kinzig-Kreis. Allerdings träten die verschärften Corona-Regeln dort schon am Freitag in Kraft, sagte Landrat Thorsten Stolz (SPD) dem hr.

Wer während der Ausgangssperre trotzdem raus darf

Das Verlassen der Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr ist demnach in beiden Kreisen nur noch aus folgenden Gründen gestattet:

Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten, einschließlich der Teilnahme Ehrenamtlicher an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen

Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

Begleitung Sterbender

Teilnahme an Gottesdiensten zu besonderen religiösen Anlässen

Versorgung von Tieren sowie zu Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung und -prävention

Ausgangssperre auch in Offenbach

Auch die Stadt Offenbach ist ein Corona-Hotspot in Hessen: Dort gelten ebenfalls ab Samstag verschärfte Regeln. Sie sollen vorerst bis einschließlich 23. Dezember in Kraft bleiben. Entsprechende Nachweise wie Dienstausweis oder eine Bescheinigung des Arbeitgebers sollen auf Anraten der Stadt während der Ausgangssperre mit sich geführt werden. Weitere Details zu den Regelungen will die Stadt auf ihrer Internetseite veröffentlichen.

Sendung: hr1, 10.12.2020, 12 Uhr