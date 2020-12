Ausgangssperre in mehreren Kreisen - und in Hattersheim

Ab dem Wochenende gelten in der Stadt Offenbach und den Kreisen Fulda, Limburg-Weilburg, Main-Kinzig, Gießen, Groß-Gerau und Offenbach nächtliche Ausgangssperren. Dazu kommt eine Stadt im Main-Taunus-Kreis.

Videobeitrag Video zum Video Das Wichtigste zur Ausgangssperre [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die von der Landesregierung eingeführte nächtliche Ausgangssperre für sogenannte Corona-Hotspots tritt am Wochenende in mehreren Regionen in Kraft. Nach der besonders betroffenen Stadt Offenbach wurden am Donnerstag auch in den Kreisen Limburg-Weilburg, Main-Kinzig, Groß-Gerau und Offenbach die entsprechenden Maßnahmen beschlossen.

Wie am Freitag bekannt wurde, führt auch die Stadt Hattersheim (Main-Taunus) eine nächtliche Ausgangssperre ein. Sie gilt bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ab Mitternacht, wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilte. Auch der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist ab diesem Zeitpunkt verboten. Die Maßnahmen sollen vorerst bis zum 3. Januar gelten.

Auch die Landkreise Gießen und Fulda haben nach eigenen Berechnungen die Marke von 200 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten und führen die vorgesehen Beschränkungen ein. Im Kreis Fulda tritt die Verfügung am Samstag in Kraft, wie die Verwaltung am Freitag mitteilte. Im Kreis Gießen gelten das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit und die nächtliche Ausgangssperre ab Sonntag, 0 Uhr.

Während die Ausgangssperre in Groß-Gerau und dem Main-Kinzig-Kreis schon ab Freitagabend um 21 Uhr gilt, wird sie in der Stadt Offenbach ab Mitternacht verbindlich. Die Kreise Offenbach und Limburg-Weilburg folgen am Samstag ab 21 Uhr.

Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr

Bürger dürften in den betroffenen Regionen ihre Wohnungen zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus besonderen Gründen verlassen. Verstöße werden als Ordnungwidrigkeit geahndet und mit einem Bußgeld von 200 Euro belegt, das sich bei Wiederholungstaten jeweils verdoppelt. Während des genannten Zeitraums ist der Aufenthalt grundsätzlich auch Menschen untersagt, die nicht im jeweiligen Kreis wohnen. Darüber hinaus herrscht ein ganztägiges Alkoholverbot.

Das erweiterte Eskalationsstufenkonzept des Landes sieht die verschärfte Maßnahmen dort vor, wo der Wert von wöchentlich 200 neuen Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern mindestens an drei Tagen hintereinander überschritten wird.

Unterschiedliche Geltungsdauern

In Groß-Gerau gilt die Verfügung vorerst bis 22. Dezember, wie Landrat Thomas Will (SPD) am Donnerstag mitteilte. Im Kreis Offenbach lag die Inzidenz am Donnerstag zwar knapp unter der relevanten 200er-Marke. Nachdem der Wert seit Anfang November nur an wenigen Tagen darunter gelegen habe, werde man die Maßnahme dennoch einführen, teilte der Kreis mit. Das gelte bis 20. Dezember.

Im Kreis Limburg-Weilburg, der am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 210 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner aufwies, gelten die nächtliche Ausgangssperre sowie das ganztägige Alkoholverbot im öffentlichen Raum zunächst bis 22. Dezember. Der Main-Kinzig-Kreis ordnete das Ausgehverbot bis 20. Dezember an.

Bereits am Mittwoch hatte die Stadt Offenbach als besonderer Corona-Hotspot die neue Verordnung bis einschließlich 23. Dezember veröffentlicht.

Was erlaubt ist und was nicht

Das Verlassen der Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr ist demnach nur noch aus folgenden Gründen gestattet:

Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten, einschließlich der Teilnahme Ehrenamtlicher an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen

Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

Begleitung Sterbender

Teilnahme an Gottesdiensten zu besonderen religiösen Anlässen

Versorgung von Tieren sowie zu Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung und -prävention

Essenslieferungen seien etwa noch erlaubt, das Abholen aber nicht, präzisierten Stadt und Kreis Offenbach ihre Regelungen. Sport treiben oder Einkaufen - mit Ausnahme von Apotheken-Gängen - sei ebenfalls tabu. Der Besuch bei Ehe- und Lebenspartnern sowie Verwandten in erster Linie (Eltern, Großeltern, aber keine Geschwister) bleibe indes erlaubt, die An- und Abreise müsse nach 21 Uhr aber auf direktem Weg erfolgen.

Der Main-Kinzig-Kreis appellierte zudem an Einzelhändler, ihre Geschäfte bereits um 20.30 Uhr zu schließen, damit die Menschen ab 21 Uhr auch tatsächlich zu Hause seien, so Landrat Stolz. Die jeweiligen Ausgestaltungen der Ausgangssperre unterliegen den einzelnen Kreisen.

Formular Corona-Newsletter von hessenschau.de Liebe Nutzerin, lieber Nutzer,



hier können Sie sich für unseren Corona-Newsletter anmelden.



Der Newsletter wird Ihnen kostenlos und unverbindlich zugestellt, bis Sie ihn wieder abbestellen. Wenn Sie unseren Newsletter per E-Mail beziehen möchten, tragen Sie sich bitte in unseren Verteiler ein. Sie bekommen eine E-Mail mit der Bitte, Ihre Aufnahme in den Verteiler noch einmal zu bestätigen. E-Mail Bitte auswählen:* Anmelden Abmelden Zurücksetzen Text Ende des Formulars

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 10.12.2020, 16.45 Uhr