Dem früheren hessischen Generalstaatsanwalt und Initiator der Auschwitz-Prozesse, Fritz Bauer, wird posthum die höchste Auszeichnung des Landes Hessen verliehen.

Ministerpräsident Rhein (CDU) werde die Wilhelm-Leuschner-Medaille bei der Verleihung am 1. Dezember in Frankfurt der Großnichte Bauers übergeben, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Bauer wurde 1956 in Frankfurt hessischer Generalstaatsanwalt und war in dieser Position verantwortlich für das Zustandekommen der Ausschwitz-Prozesse in den 60er Jahren.