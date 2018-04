Im Frankfurter Gutleutviertel gibt es ein neues Obdachlosenlager. Rund 15 Baracken stehen auf einer Laderampe. Menschen aus Rumänien, Polen und Deutschland leben dort ohne fließend Wasser und WC. Offenbar soll das Lager nun geräumt werden.

Ein Mann schiebt sein Fahrrad in einen Zufahrtsweg zwischen einer Eisenbahntrasse und Industriehallen im Frankfurter Gutleutviertel. Die Plastiktüten am Lenker und auf dem Gepäckträger sind mit Pfandflaschen gefüllt. Sein Ziel ist ein Obdachlosenlager.

Von der Gutleutstraße aus ist das Lager kaum zu sehen. Am Ende des Zufahrtswegs, auf der Laderampe eines alten Industriegebäudes, stehen rund 15 Zelte und Baracken aus Sperrmüll. Fließend Wasser und Toiletten gibt es nicht. Die rund 30 Menschen, die sich dort niedergelassen haben, werden inzwischen auch von den Sozialarbeitern des Obdachlosenzentrums Weser 5 der Diakonie besucht.

"Es sind überwiegend Rumänen, darunter auch einige Romas. Wie groß der Anteil ist, können wir nicht sagen", sagt Volker Landgraf, der stellvertretende Leiter von Weser 5. Sein Team habe auch ein paar polnische Bürger angetroffen sowie deutsche Obdachlose, die dem Hilfssystem schon länger bekannt seien.

Situation im Barackenlager oft besser als in der Heimat

Die Lagerbewohner nutzen auch den Tagestreff des Obdachlosenzentrums im Bahnhofsviertel. Sie waschen dort ihre Wäsche oder duschen. "Wir werden auch von den Menschen angesprochen: Man hätte schon gerne eine Unterkunft, man hätte gerne Arbeit" berichtet Landgraf. Die Leute bekämen gerne Hilfe.

Die Obdachlosen verdienen Geld, indem sie Flaschen sammeln oder betteln. Einige reparieren und verkaufen Sperrmüllfunde auf Flohmärkten. Andere arbeiten als Saisonarbeiter. "Ob jetzt mit oder ohne Arbeitsvertrag, das können wir nicht sagen", erklärt der Mitarbeiter von Weser 5.

Teilweise versorgen die Bewohner des Obdachlosenlagers mit dem Geld ihre Familien in den jeweiligen Heimatländern. "Wir haben auch Leute hier, die sehen wir das ganze Jahr über und die haben auch schon in ihren Heimatländern unter widrigsten Umständen gelebt und haben dort einfach kein besseres Leben als hier - trotz dieser prekären Lebenssituation", schildert Landgraf seine Erfahrungen.

Räumung steht bevor

Erst letztes Jahr hatte die Stadt Frankfurt ein ähnliches Lager auf einer Industriebrache wegen Brandgefahr räumen lassen. Das neue Lager befindet sich nur wenige hundert Meter entfernt auf einem Grundstück, das einem Frankfurter Industrie-Unternehmen gehört. Das Unternehmen will sich zum Obdachlosenlager nicht äußern.

Laut Frankfurter Polizei hat der Eigentümer aber Anzeige erstattet. "Nach unseren Informationen steht eine Räumung bevor", sagt Frankfurts Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU). Ein Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest.

Einige Lagerbewohner sollen bereits in dem alten Lager auf der Industriebrache in der Gutleutstraße gelebt haben. Das wird die Ausländerbehörde überprüfen, so Frank: "Es kann ja nicht Sinn der europäischen Freizügigkeitsvereinbarung sein, dass Menschen ohne feste Arbeit, ohne festen Wohnsitz sich dauerhaft in Frankfurt aufhalten und dann Straftaten begehen."

Außerdem wird das Frankfurter Sozialamt nach einer Räumung prüfen, ob die Menschen Anspruch auf Sozialleistungen haben. Über die Bahnhofsmission können auch Fahrkarten für eine Rückreise ins Heimatland organisiert werden.

Politische Diskussion entbrannt

Durch das Obdachlosenlager ist in Frankfurt eine politische Diskussion entbrannt. Dominike Pauli, die Linken-Fraktionsvorsitzende im Römer, kritisiert: "Eine Räumung löst die Notsituation der dort lebenden Menschen nicht. Es ist dasselbe traurige Spiel wie letztes Jahr, es sind sogar überwiegend dieselben Menschen."

Die Linke befürchtet, dass nach der Prüfung der meist nicht bestehenden Sozialansprüche die Menschen wieder in die Straßenobdachlosigkeit gedrängt werden. Deshalb fordert die Partei, dass die Stadt eine kommunale Einrichtung, ein sogenanntes Boardinghouse, etabliert. Dort sollen die Betroffenen für einen geringen Betrag ein Zimmer mieten können. Durch eine feste Adresse stiegen ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

CDU gegen Boardinghouse

Doch die Frankfurter CDU spricht sich gegen ein Boardinghouse aus. Solch eine Einrichtung würde den falschen Anreiz bieten. "Ein Boardinghaus würde bewirken, dass diejenigen EU-Bürger aus südosteuropäischen Ländern, die kaum eine realistische Chance auf eine Beschäftigung auf dem hochspezialisierten Frankfurter Arbeitsmarkt haben, trotzdem hierher kommen", sagt die sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Christiane Schubring. Die Kosten müsse schließlich die Stadt tragen.

Im Obdachlosenzentrum Weser 5 im Bahnhofsviertel werden die Bewohner des Baracken-Lagers weiter betreut. Bei den Besuchen im Lager unterstützt auch der Förderverein Roma die Sozialarbeiter. "Wir wünschen den Menschen, die aus EU-Staaten zu uns kommen, dass sie es in Frankfurt hinbekommen", sagt Landgraf. "Wir müssen aber damit leben, dass viele hier scheitern werden. Es ist schon auffällig, dass viele seit Jahren in solchen Situationen verharren und anscheinend keine bessere Alternative haben."

