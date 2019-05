Die Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) hat erstmals eine Bischöfin. Beate Hofmann wurde von der Synode im zweiten Wahlgang gewählt. Ihre Mitbewerberin Annegret Puttkammer hatte ihre Kandidatur nach dem ersten Wahlgang zurückgezogen.

Beate Hofmann wird neue Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Die 55-jährige Professorin für Diakoniewissenschaft an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel ist am Donnerstag in Hofgeismar von den Mitgliedern der Synode im zweiten Wahlgang als Nachfolgerin von Bischof Martin Hein gewählt worden.

Puttkammer zieht zurück

Ihre Mitbewerberin, die Herborner Pröpstin Annegret Puttkammer, hatte ihre Kandidatur zurückgezogen, nachdem sie im ersten Wahlgang 25 Stimmen erhalten hatte. Hofmann hatte 56 Stimmen erreicht und die erforderliche Zweidrittelmehrheit (58 Stimmen) der 86 Wahlberechtigten damit nur knapp verfehlt.

Im zweiten Wahlgang gaben dann 78 Wahlberechtigte Hofmann ihre Stimme. Der im Vorfeld befürchtete Wahlmarathon blieb damit aus. Die Kirchensatzung verlangt eine Zwei-Drittel-Mehrheit in den ersten sechs Wahlgängen. Kommt die nicht zustande, genügt erst im siebten Durchgang die einfache Mehrheit zur Entscheidung.

Um 12 Uhr hatte die Prozedur begonnen. Zunächst wurde den Synodalen der Wahlvorschlag präsentiert, dann stellten sich die beiden Bewerberinnen persönlich vor. Beides geschieht hinter verschlossenen Türen, so legt es die "Grundordnung" der Landeskirche fest.

Erstmals zwei Kandidatinnen

Es war das erste Mal, dass sich zwei Frauen um ein Bischofsamt in Hessen bewarben. Beide Bewerberinnen hatten sich auch in Gottesdiensten den Kirchenmitgliedern vorgestellt: Beate Hofmann predigte in Langenselbold und Kassel, Annegret Puttkammer ebenfalls in Kassel und in Hanau.

Die unterlegene Kandidatin Annegret Puttkammer Bild © picture-alliance/dpa

Die neue Bischöfin Hofmann hatte bei ihrer Bewerbung erklärt, sie wolle Menschen für die Kirche begeistern, die Vielfalt der Gemeinden stärken, den Kontakt zur Gesellschaft offen halten und Diakonie und Kirche in den Regionen enger verknüpfen. Das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamtlichen werde ein wichtiges Zukunftsthema der Kirche sein.

Abschiedsgottesdienst für Hein im Herbst

Amtsinhaber Martin Hein wird Ende September mit 65 Jahren nach dann 19 Jahren im Amt in den Ruhestand gehen. Er wird mit einem Gottesedienst in der Marburger Universitätskirche verabschiedet. Die neue Bischöfin wird am 29. September in ihr Amt eingeführt.

Bischof Martin Hein geht im Herbst in den Ruhestand Bild © hr/medio tv schauderna