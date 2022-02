Besonders Grundlagen in Fächern wie Mathematik müssen wieder aufgeholt werden.

Bedarf an Nachhilfeunterricht deutlich gestiegen

Etwa 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben wegen der Pandemie Lernrückstände, schätzt die Landesregierung. Privater Nachhilfeunterricht sei deshalb aber nicht erforderlich. Viele Eltern sehen das offenbar anders - so der Eindruck bei Nachhilfe-Anbietern.

Magdalena hat Probleme mit der Bruchrechnung. Seit Corona haben sich ihre Noten verschlechtert, sagt die Sechstklässlerin aus Wiesbaden. "Ich kann nicht gut alleine lernen, ich brauche meine Eltern dafür", sagt sie. Doch die waren arbeiten, als sie im Homeschooling allein mit Aufgaben zurechtkommen musste. Das WLAN sei oft schlecht gewesen, sodass sie Stoff in Videokonferenzen manchmal verpasst habe.

Wie Magdalena geht es offenbar vielen Schülerinnen und Schülern. Mittlerweile sind die Schulen wieder im Präsenzunterricht, doch dort zeigen sich jetzt bei einigen Kindern gravierende Lernrückstände, von denen auch Lehrkräfte berichten. Der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) geht von 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus, die "in der einen oder anderen Form zurückliegen".

Besonders gefragt: Mathe-Nachhilfe

Den gleichen Wert, 20 Prozent, nennt die Schülerhilfe Wiesbaden auf die Frage, wie sehr die Nachfrage an Nachhilfe gegenüber der Zeit vor der Pandemie zugenommen hat. Der Nachhilfe-Anbieter Studienkreis will keine Zahlen nennen, bestätigt aber eine aktuell deutlich gestiegene Nachfrage von Kunden, auch in Hessen.

Besonders im Fach Mathematik gebe es viel Bedarf, sagt Lutz Wirsching, der die Schülerhilfe Wiesbaden leitet. Das sei nichts Neues. Geändert habe sich aber, dass Kinder nun Zeit bräuchten, wieder in die Strukturen des Lernens zu finden - und um entstandene Lücken aufzuholen.

Diese Lücken aus der Homeschooling-Zeit beobachtet auch Dario Harnisch. Er unterrichtet Magdalena und andere Kinder und Jugendliche in einem kleinen Raum bei der Schülerhilfe Wiesbaden in Mathematik.

"Im Zweifelsfall muss ich das besprechen, was auf der Strecke geblieben ist, und nicht das, was gerade im Unterricht gemacht wird", sagt Harnisch. Das sei für ihn als Nachhilfelehrer "ungünstig", weil sich seine Arbeit dann nicht direkt in besseren Noten zeige.

"Nachhilfe die einzige Option"

Harnisch studiert Lehramt und kennt aus seinen Praktika den Unterricht an Schulen. In großen Klassen sei es immer schwierig, auf einzelne Kinder einzugehen - und Nachhilfe somit grundsätzlich eine gute Ergänzung. "Im April, als der Unterricht online war, habe ich aber gemerkt, dass Schule nicht mehr das machen kann, was Schule eigentlich soll", sagt er. "Und dann ist Nachhilfe die einzige Option."

Eine Option, die sich nicht alle Eltern leisten können. Der schulpolitische Sprecher der SPD im Landtag, Christoph Degen, kritisiert: "Bildung darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängen." Schule müsse mehr bieten und zum Beispiel durch Ganztagsschulen dafür sorgen, dass es weniger Benachteiligungen je nach Möglichkeiten der Eltern gebe.

Minister: Private Nachhilfe "nicht erforderlich"

Kultusminister Lorz sieht es als "die Zielsetzung", in der Schule alles anzubieten, was nötig sei. "Ich kann verstehen, dass Eltern sich sorgen und auf eigene Faust unterwegs sind", sagt er. "Aus unserer Sicht ist das aber nicht erforderlich." Lorz warnt davor, Kinder mit zusätzlicher Nachhilfe zu überlasten.

Der Minister verweist auf das Förderprogramm "Löwenstark" , das hessische Schulen in der Pandemie mit 150 Millionen Euro von Bund und Land unterstützen soll. Von dem Geld können Schulen beispielsweise Studierende einstellen, die den Schülerinnen und Schülern am Nachmittag helfen, um Rückstände aufzuholen.

SPD fordert langfristige Programme

Die oppositionelle SPD im Landtag kritisiert, dass von dem Geld zu wenig bei den Schulen ankomme. "Der Löwenanteil landet bei landesweiten Projekten wie dem Videokonferenzsystem, das seit zwei Jahren nicht funktioniert", sagt der Abgeordnete Degen.

Außerdem liege zu viel Verantwortung für die Organisation bei den Schulen. "Man müsste viel mehr Struktur da rein bringen und nicht einfach nur ein bisschen Geld nach unten geben." Degen appelliert zudem an die schwarz-grüne Landesregierung, langfristige Förderstrukturen auszubauen.

Das Löwenstark-Programm ist derzeit bis Sommer 2023 aufgestellt. Dass das Aufholen der Lücken aus der Pandemie an den Schulen länger dauern wird, gibt auch Kultusminister Lorz zu bedenken. Er gehe nicht davon aus, dass es ein "abruptes Ende der Maßnahmen" geben wird. Schließlich handle es sich beim Aufholen der Rückstände aus der Corona-Zeit um einen "Marathon, der gerade erst begonnen hat".