In Apotheken gibt es nun den digitalen Nachweis über die Corona-Impfung - aber nicht alle sind schon an die entsprechende Software angeschlossen. Geimpfte sollten Geduld mitbringen.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Digitaler Corona-Impfnachweis [Audioseite] Audio Die CovPass-App neben einem Impfbuch. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende des Audiobeitrags

Apotheken haben am Montag mit dem Ausstellen digitaler Corona-Impfnachweise begonnen. Menschen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind (zwei Wochen nach der zweiten Impfung), können sich dort eine Bescheinigung mit einem QR-Code abholen.

"Kunden sollten nicht gleich in die Apotheken stürmen"

Doch nicht alle der insgesamt rund 1.400 Apotheken in Hessen können sofort mit der digitalen Nachweisführung zum Impfpass beginnen. Das sagte eine Sprecherin des hessischen Apothekerverbandes dem hr. Das liege unter anderem daran, dass nicht jede Apotheke die technischen Voraussetzungen habe und an das Nachweisportal des Verbandes angeschlossen sei. Welche Apotheken in Hessen nach und nach digitale Impfnachweise ausstellen, erfährt man unter anderem auf der Internetseite mein-apothekenmanager.de .

Die Sprecherin erwartete am Montag einen Ansturm auf die Apotheken und appellierte: "Die Kunden sollten nicht gleich in die Apotheken stürmen. Die Apotheken freuen sich auch, wenn ihre Kunden ein bisschen Geduld mitbringen. Aber jeder wird seinen Nachweis bekommen." Der Verband gehe davon aus, "dass eine zunehmende Anzahl der Apotheken in den nächsten Wochen auch die weiteren Voraussetzungen geschaffen haben wird".

Nachweise auch in Impfzentren und Praxen

Die Apothekerinnen und Apotheker prüfen Personalausweis und Impfpass und geben die Daten in ein Online-Portal des Robert-Koch-Instituts (RKI) ein. Dann wird der QR-Code ausgedruckt, den man scannen kann und dann auf dem Smartphone hat. Neben der App CovPass und der Corona-Warn-App des Bundes wird der Nachweis ab Mittwoch auch über die Luca-App möglich sein.

Die Impfzentren kündigten ebenfalls an, den digitalen Impfnachweis auszustellen. Das Impfzentrum Frankfurt etwa wollte "unter gegebenen technischen Voraussetzungen" damit ebenfalls am Montag starten. Andere Impfzentren kündigten an, ab Dienstag den digitalen Impfpass auszustellen. Auch in Arztpraxen sollen die digitalen Nachweise erstellt werden. Bis Ende Juni sollen alle Impfzentren und die Hausärzte an die entsprechende Software angebunden sein.

Fragen & Antworten Das Wichtigste zum digitalen Impfpass Vollständig geimpfte Menschen sollen künftig ihre Immunisierung mit einem digitalen Impfpass auf dem Handy nachweisen können. Wie genau das funktioniert und welche Vorteile es hat: Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick. Zum Artikel

Ausweis für grenzüberschreitendes Reisen

Der digitale Nachweis ist eine freiwillige Ergänzung des weiter gültigen gelben Impfpasses aus Papier. Deutschland setzt damit ein Vorhaben der Europäischen Union um. Dafür wurden einheitliche Details eines Zertifikats vereinbart, mit dem man Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen kann.

Der Ausweis gilt in der ganzen EU und auch in Norwegen, in der Schweiz, Liechtenstein und in Island. Ab Juli soll er für er grenzüberschreitende Reisen in der EU genutzt werden können.