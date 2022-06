Neuer Frankfurter Polizeipräsident soll der bisherige Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Stefan Müller, werden. Er folgt auf Gerhard Bereswill, der in den Ruhestand ging. Auch die Präsidien Westhessen und Südhessen sollen eine neue Führung bekommen.

Im April war der Präsident des Frankfurter Polizeipräsidiums, Gerhard Bereswill, mit 65 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden. Er hatte das größte hessische Polizeipräsidium seit 2014 geleitet.

Am Dienstag wurde sein designierter Nachfolger bekannt: Stefan Müller, bislang Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden. Ein Sprecher des hessischen Innenministeriums bestätigte dem hr am Abend entsprechende Berichte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und des Journal Frankfurt über die Personalie.

Bereits in Frankfurt im Dienst

Müller ist 60 Jahre alt und seit März 2015 Polizeipräsident des Präsidiums Westhessen. Sein beruflicher Werdegang hatte ihn früh nach Frankfurt geführt:

Nach seiner Ausbildung nahm er laut dem Innenministerium seinen Dienst im Polizeipräsidium Frankfurt auf und war für mehr als zehn Jahre bei der Mordkommission und später im Kommissariat zur Bekämpfung von Organisierter Kriminalität tätig.

Weitere Stationen Müllers waren unter anderem das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) und die Polizeidirektion Flughafen, die er zeitweise leitete.

Zwei weitere Neubesetzungen

Müller wurde von Innenminister Peter Beuth (CDU) vorgeschlagen. Das Landeskabinett muss noch formal zustimmen. Es ist nicht die einzige geplante Neubesetzung bei der hessischen Polizei, wie der Ministeriumssprecher weiter mitteilte:

Polizeipräsidium Westhessen: Da Müller nach Frankfurt wechseln soll, muss dessen bisherige Stelle in Wiesbaden neu besetzt werden. Hierfür sieht Innenminister Beuth den bisherigen Vizepräsidenten des HLKA, Felix Paschek, vor. Er ist 45 Jahre alt und seit Oktober 2020 HLKA-Vize. Seine beruflichen Stationen führten ihn unter anderem ins Landespolizeipräsidium, nach Frankfurt und Lich (Gießen).

Designierter neuer Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen: Felix Paschek Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)





Polizeipräsidium Südhessen: Wie in Frankfurt ist auch der Posten des südhessischen Polizeipräsidenten in Darmstadt vakant, seitdem Bernhard Lammel im Mai in den Ruhestand verabschiedet wurde. Sein Nachfolger soll Björn Gutzeit werden. Der 50-Jährige ist seit dem vergangenen Jahr Vizepräsident der Polizei Frankfurt. Zuvor wurde er kurzzeitig als Polizeivizepräsident im Präsidium Südhessen eingesetzt, wie das Innenministerium mitteilte.

Designierter neuer Präsident des Polizeipräsidiums Südhessen: Björn Gutzeit Bild © Polizeipräsidium Frankfurt

"Größte Personalrochade der letzten Jahre"

Nach Angaben des Ministeriumssprechers handelt es sich bei der beabsichtigten Neubesetzung "um die größte Personalrochade der letzten Jahre in der hessischen Polizei". Die Posten sollten "zeitnah" besetzt werden.

