Seda Basay-Yildiz hat den zweiten Drohbrief innerhalb weniger Monate erhalten, in dem sie und ihre Familie bedroht werden. Bild © picture-alliance/dpa

Bericht: Erneut "NSU 2.0"-Drohbrief an Frankfurter Anwältin

Wieder sensible Daten enthalten

Die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz hat erneut einen Drohbrief erhalten, der mit "NSU 2.0" unterzeichnet ist. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Wie schon beim ersten Drohbrief scheint der Absender Zugang zu persönlichen Daten zu haben.

Bei der Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz ist ein zweiter Drohbrief eingegangen, der erneut mit "NSU 2.0" unterzeichnet ist und sensible Daten über ihre Familie enthält. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung (SZ) in ihrer Online-Ausgabe am Sonntagabend.

Demnach stehen in dem Drohbrief die Namen der Eltern der Juristin, ihres Mannes und ihrer Tochter. "So etwas kann man nicht über die sozialen Netzwerke herausfinden", sagte die 42-Jährige der Zeitung.

Drohbrief löst Ermittlungen gegen Polizisten aus

Ein erster mit "NSU 2.0"-unterzeichneter Drohbrief war vergangenen August bei der Anwältin eingegangen. Wie in dem jetzigen Schreiben wurde auch damals Basay-Yildiz' Tochter namentlich genannt und bedroht.

Im Rahmen der Ermittlungen zum ersten Drohbrief wurde bekannt, dass die persönlichen Daten zu Basay-Yildiz offenbar über einen Polizeicomputer im 1. Polizeirevier in Frankfurt abgerufen worden waren, ohne konkreten dienstlichen Anlass.

Gegen fünf Beamte dieses Reviers laufen Ermittlungen, weil sie in einer Chatgruppe rechtsextreme und fremdenfeindliche Inhalte ausgetauscht haben sollen. Die Gruppe soll zum Zeitpunkt der Abfrage der Melderegister-Daten Zugriff auf den Polizeicomputer gehabt haben. Ob die mittlerweile suspendierten Beamten den ersten Drohbrief abschickten oder die Adresse der Anwältin an Dritte weitergaben, wird untersucht.

Absender nimmt Bezug auf suspendierte Polizisten

Der nun zweite Drohbrief bezieht sich laut SZ auf die Suspendierung der Frankfurter Polizisten. Die Zeitung zitiert wiefolgt aus dem Schreiben: "Dir hirntoten Scheißdöner ist offensichtlich nicht bewusst, was du unseren Polizeikollegen angetan hast!".

Wie die Zeitung weiter schreibt, gebe die Staatsanwaltschaft Frankfurt auf Nachfrage keine Auskunft, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Eine Stellungnahme des hessischen Landeskriminalamts war am späten Sonntagabend nicht zu bekommen.

Seda Basay-Yildiz vertrat im Münchener Prozess gegen die rechtsextremen Terroristen vom "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) die Familie des ersten NSU-Mordopfers Enver Simsek aus Schlüchtern (Main-Kinzig). Sie verteidigte außerdem den Terrorverdächtigen Haikel S., der im Frühjahr aus Frankfurt nach Tunesien abgeschoben wurde.

Sendung: hr-iNFO, 14.1.2019, 0 Uhr